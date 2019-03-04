Фотограф превращает обычные ночные пейзажи в инопланетные (фото)

Фотографии Гринвуда можно назвать картинами, так как это не один снимок, а комбинация нескольких кадров. Даниэль снимает объекты пейзажа с разных ракурсов, а затем собирает из этих частей желаемую картинку.

34-летний фотограф признается, что стал заниматься подобной съемкой только благодаря своей любви к космосу. А потому и снимает он чаще всего по ночам, когда можно понаблюдать за звездным небом, луной и тем, как меняется привычный мир.