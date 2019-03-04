Фотограф превращает обычные ночные пейзажи в инопланетные (фото)
Не хватает только космических кораблей.
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Не хватает только космических кораблей.
Канадский фотограф Даниэль Гринвуд создал уникальную серию ночных снимков, которые выглядят, как пейзажи других планет.
Фотографии Гринвуда можно назвать картинами, так как это не один снимок, а комбинация нескольких кадров. Даниэль снимает объекты пейзажа с разных ракурсов, а затем собирает из этих частей желаемую картинку.
34-летний фотограф признается, что стал заниматься подобной съемкой только благодаря своей любви к космосу. А потому и снимает он чаще всего по ночам, когда можно понаблюдать за звездным небом, луной и тем, как меняется привычный мир.