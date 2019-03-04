Рейтинг богатейших бизнесменов Forbes возглавил Джефф Безос

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Основатель Amazon Джефф Безос второй раз подряд возглавил рейтинг богатейших бизнесменов планеты по версии Forbes. Журнал оценил его состояние в $131 млрд — за минувший год Безос разбогател на $19 млрд.

Цифра могла бы быть значительно выше. В сентябре 2018 года капитализация компании достигала $1 трлн, однако с тех пор акции Amazon подешевели почти на 22%, но до сих пор стоят больше, чем в прошлом марте, когда публиковался предыдущий рейтинг Forbes.

Главная интрига теперь — удержится ли Безос в следующем году на первом месте в рейтинге Forbes. Девятого января в своем твиттере бизнесмен сообщил, что планирует развестись со своей женой Маккензи, плечо к плечу с которой создавал Amazon. «У нас была прекрасная совместная жизнь как у супругов, впереди — прекрасное будущее как у родителей, партнеров, друзей», — написал миллиардер.

По законам штата Вашингтон, супруги при разводе должны справедливо разделить имущество, в том числе доход, полученный во время брака. Это касается и акций Amazon. И неизвестно, есть ли у пары брачный договор, в котором прописаны отличные от этого условия.

Безосу принадлежит 16% Amazon. Если Маккензи Безос получит половину состояния семьи, она станет самой богатой женщиной в мире.

А вот Безос надолго, а, быть может, и навсегда лишится звания богатейшего человека в мире.