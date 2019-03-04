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21:13 (мск), источник: BBC News Русская служба

Новый успех SpaceX: что нужно знать о космическом корабле Dragon

На выходных к МКС впервые пристыковался частный космический корабль. Им стал Dragon Crew, который разработала американская компания SpaceX.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стыковка произошла в режиме автопилота: из пассажиров на борту находился лишь манекен Рипли. Такое имя он получил в честь главной героини фильма «Чужой». В будущем корабль будет доставлять на МКС астронавтов и грузы.

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Скоро США перестанут зависеть от России в космосе.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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