Новый успех SpaceX: что нужно знать о космическом корабле Dragon
На выходных к МКС впервые пристыковался частный космический корабль. Им стал Dragon Crew, который разработала американская компания SpaceX.
На выходных к МКС впервые пристыковался частный космический корабль. Им стал Dragon Crew, который разработала американская компания SpaceX.
Стыковка произошла в режиме автопилота: из пассажиров на борту находился лишь манекен Рипли. Такое имя он получил в честь главной героини фильма «Чужой». В будущем корабль будет доставлять на МКС астронавтов и грузы.