Умер звезда «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри

Источник: AP 2019

По данным издания, актер скончался в больнице Святого Иосифа в городе Бербанк. Перри был госпитализирован в прошлую среду после перенесенного обширного инсульта. У актера остались двое детей.

Люк Перри получил широкую известность благодаря роли Дилана МакКея в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», выходивший на экраны с 1990 по 2000 годы.

Кроме того, он снимался в таких сериалах как «Тюрьма Оз», «Внезапная удача», «Следствие по делу» и многих других. Актер продолжал сниматься в подростковой драме «Ривердэйл» в роли Фреда Эндрюса, отца одного из главных героев.