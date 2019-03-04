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22:05 (мск), источник: m24.ru

Умер звезда «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри

Актер Люк Перри, получивший широкую известность по роли Дилана Маккея в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», скончался на 53-м году жизни. Об этом сообщает портал TMZ в понедельник, 4 марта.

Источник: AP 2019

По данным издания, актер скончался в больнице Святого Иосифа в городе Бербанк. Перри был госпитализирован в прошлую среду после перенесенного обширного инсульта. У актера остались двое детей.

Люк Перри получил широкую известность благодаря роли Дилана МакКея в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», выходивший на экраны с 1990 по 2000 годы.

Кроме того, он снимался в таких сериалах как «Тюрьма Оз», «Внезапная удача», «Следствие по делу» и многих других. Актер продолжал сниматься в подростковой драме «Ривердэйл» в роли Фреда Эндрюса, отца одного из главных героев.

На прошлой неделе сообщалось, что создатели «Беверли-Хиллз, 90210» решили перезапустить сериал. В съемках будут участвовать Дженни Гарт, Тори Спеллинг, Джейсон Пристли, Иэн Зиринг, Брайан Остин Грин и Габриэль Картерис. Перри должен был появиться в сериале в эпизодической роли.

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