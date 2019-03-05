Прочь из СССР. Как сложилась судьба известных моделей из 90-х

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BuWNwX6BjEa/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" data-instgrm-version="10" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BuWNwX6BjEa/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BuWNwX6BjEa/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Spletnik (@spletnik_ru)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-26T13:43:52+00:00">26 Фев 2019 в 5:43 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Про таких, как Ольга Пантюшенкова, обычно говорят: «Где-то я ее видел». В России немногие знали эту легендарную модель по имени, зато лицо красавицы действительно было узнаваемым, ведь она сотрудничала с огромным количеством мировых брендов. Пик популярности Ольги пришелся на 90-е, однако, поработав за рубежом, девушка вернулась в Россию. Долгое время о ней не было ничего слышно, как вдруг в СМИ прошла новость: «Погибла известная российская модель из 90-х». Учитывая, что Пантюшенкова вела довольно закрытый образ жизни, тут же поползли разные слухи, в частности о том, что умерла Ольга в полном забвении и нищете. Но никто не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Как сложилась судьба других девушек, которые так же, как Пантюшенкова, уехали в 90-е покорять Запад, рассказывает АиФ.ru.

Татьяна Сорокко

Родители физики, детство — в закрытом городе Арзамас-16, ничто не предвещало этой девочке головокружительной карьеры и успеха на мировых подиумах, но и обычная советская жизнь ей тоже не грозила.

Будучи школьницей, она уже показывала характер: терпеть не могла одинаковую форму, а в 14 лет совершила дерзкий по тем временам поступок — сделала химическую завивку! Окончив 11-й класс, Таня переехала в Москву, чтобы выучиться на физика, как мама с папой, однако родительским амбициям было не суждено реализоваться.

В столице Сорокко начала работать с Вячеславом Зайцевым в модном доме «Люкс», где длинноногую красавицу заметила французский модельный агент Мэрилин Готье. Она и предложила ей работу в Париже. Эта судьбоносная встреча лишила Советский союз очередного гениального физика, зато дала миру потрясающую модель. Сорокко сотрудничала с огромным количеством именитых домов мод, участвовала в рекламных кампаниях Christian Dior, Versace, Donna Karan, украшала собой Vogue, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, ELLE и другие глянцевые журналы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BspQq2_FxiO/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" data-instgrm-version="10" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BspQq2_FxiO/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style=" display:block; height:60px; margin:0 auto 16px; width:210px;"><svg xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" viewbox="0 0 840 300" width="210" version="1"><path d="M65 49c-16 7-34 26-40 50-7 31 23 44 25 39 3-5-5-6-7-22-2-21 7-43 19-53 3-2 2 0 2 5v102c0 21-1 28-3 35-1 7-4 11-2 13s12-3 17-10c7-9 9-20 10-32v-51-68c0-5-14-11-21-8m575 102c0 11-3 20-6 26-6 12-18 16-23-1-3-10-4-26-1-39 2-13 8-23 17-22 10 0 14 13 13 36zm-162 70c0 19-3 35-9 40-9 7-21 1-19-12 2-12 13-25 28-40v12zm-2-70c-1 10-4 20-6 26-6 12-19 16-24-1-4-12-3-28-1-37 2-13 8-24 18-24 9 0 14 10 13 36zm-94-1c-1 11-3 20-6 27-7 12-19 16-24-1-4-13-3-30-1-39 2-14 8-23 18-22 9 0 14 13 13 35zm430 13c-2 0-3 3-4 7-3 14-6 17-10 17-5 0-9-7-10-21v-52c0-4-1-8-12-12-5-2-12-4-15 4a209 209 0 0 0-15 50c-1-6-2-17-2-41-1-4-1-8-7-11-3-2-13-6-16-2s-7 13-11 25l-5 15v-34c0-4-2-5-3-5l-12-3c-4 0-5 2-5 5v58c-2 11-8 25-15 25s-10-6-10-33l1-34v-13c0-3-6-5-9-5l-7-1c-2 0-4 2-4 4v4c-4-6-10-9-13-10-10-3-21-1-29 10-6 9-10 19-11 33-2 11-1 22 1 31-3 10-7 14-12 14-7 0-12-11-11-31 0-13 3-22 6-35 1-6 0-8-3-11-2-3-7-4-13-3l-19 4 1-4c2-15-14-14-19-9-3 3-5 6-6 12-1 9 7 13 7 13a139 139 0 0 1-24 51 1390 1390 0 0 1 0-54l1-12c0-3-2-4-5-5l-9-2c-5-1-7 2-7 4v4c-4-6-9-9-13-10-10-3-21-1-29 10-6 9-10 21-11 33v29c-1 8-6 16-11 16-7 0-10-6-10-33v-34l1-13c0-3-6-5-9-5l-8-1c-2 0-4 2-4 4v4c-4-6-9-9-13-10-10-3-20-1-28 10-6 7-10 15-12 33l-1 15c-2 12-11 27-19 27-4 0-8-9-8-27l1-62h27c3 0 6-12 3-13l-16-1-13-1 1-25c0-2-3-4-4-4l-11-3c-5-1-8 0-8 4l-1 27-21-1c-4 0-8 16-3 16l23 1-1 46v3c-3 19-16 29-16 29 3-12-3-22-13-30l-20-15s5-4 9-14c3-7 3-14-4-16-12-3-22 6-25 16-3 7-2 13 3 18l1 2-10 18c-9 15-15 28-21 28-4 0-4-13-4-24l2-41c0-5-3-8-7-11-3-2-8-5-11-5-5 0-19 1-33 39l-5 14 1-46-2-3c-2-1-8-4-14-4-2 0-3 1-3 4l-1 72 1 15 2 6 5 3c2 0 12 2 13-2 0-5 0-10 6-30 8-30 20-45 25-50h2l-2 38c-1 37 6 44 16 44 7 0 18-7 29-26l19-32 11 11c9 8 12 16 10 24-2 6-7 12-17 6l-7-5h-6c-3 3-6 6-7 11-1 4 3 6 8 8 4 2 12 3 17 4 21 0 37-10 49-38 2 24 11 37 26 37 10 0 20-13 25-26 1 6 3 10 6 14 11 19 34 15 46-1l4-7c1 15 13 20 20 20 8 0 16-3 21-16l3 4c11 19 34 15 46-1l1-2v10l-10 9c-18 16-31 29-32 43-2 18 13 25 24 26 12 1 22-6 29-15 5-8 9-25 9-43l-1-25a200 200 0 0 0 38-66h14c2 0 2 0 2 2s-9 34-1 55c5 15 17 19 24 19 8 0 16-6 20-15l1 3c12 19 35 15 46-1l4-7c3 16 15 20 22 20s14-3 19-16l1 12 4 3c7 2 13 1 16 1 2-1 3-2 3-6 1-9 0-25 3-36 5-20 9-27 11-31 2-2 3-2 3 0l2 35c1 13 3 21 5 23 4 7 8 8 12 8 3 0 8-1 8-5 0-3 0-16 5-35 3-13 8-24 10-28a252 252 0 0 0 3 52c5 21 18 23 23 23 11 0 19-7 22-28 0-5-1-9-4-9" fill="#262626"/></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BspQq2_FxiO/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Tatiana Sorokko (@tatianasorokko)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-15T06:12:07+00:00">14 Янв 2019 в 10:12 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Наша пресса обычно называет Татьяну первой советской топ-моделью, а зарубежная к этому «титулу» добавляет еще один — «королева винтажной моды». В 90-е Сорокко увлеклась коллекционированием одежды, преимущественно от кутюр.

Первые экземпляры находила на блошиных рынках, иногда дизайнеры, например, Вивьен Вествуд, с которой она много работала, или Эмануэль Унгаро отдавали модели какие-то вещи. Кстати, в платье последнего девушка блистала на собственной свадьбе с издателем и владельцем галереи современного искусства в Сан-Франциско Сержем Сорокко, от которого родила дочь и чью фамилию сейчас носит. Когда в конце 90-х подиум остался для Татьяны в прошлом (или точнее сказать, отошел на второй план), модель из коллекционера-любителя превратилась в профессионала.

В 2010 году более 80 дизайнерских платьев и аксессуаров из ее частной коллекции были представлены в Москве. Аналогичные выставки проходили и проходят в разных уголках мира, но преимущественно все же в Америке, куда в итоге Сорокко перебралась вслед за своим супругом. Также Татьяна читает лекции на тему истории моды и пишет для известных глянцевых журналов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BQVslQ0BdoK/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" data-instgrm-version="10" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQVslQ0BdoK/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style=" display:block; height:60px; margin:0 auto 16px; width:210px;"><svg xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" viewbox="0 0 840 300" width="210" version="1"><path d="M65 49c-16 7-34 26-40 50-7 31 23 44 25 39 3-5-5-6-7-22-2-21 7-43 19-53 3-2 2 0 2 5v102c0 21-1 28-3 35-1 7-4 11-2 13s12-3 17-10c7-9 9-20 10-32v-51-68c0-5-14-11-21-8m575 102c0 11-3 20-6 26-6 12-18 16-23-1-3-10-4-26-1-39 2-13 8-23 17-22 10 0 14 13 13 36zm-162 70c0 19-3 35-9 40-9 7-21 1-19-12 2-12 13-25 28-40v12zm-2-70c-1 10-4 20-6 26-6 12-19 16-24-1-4-12-3-28-1-37 2-13 8-24 18-24 9 0 14 10 13 36zm-94-1c-1 11-3 20-6 27-7 12-19 16-24-1-4-13-3-30-1-39 2-14 8-23 18-22 9 0 14 13 13 35zm430 13c-2 0-3 3-4 7-3 14-6 17-10 17-5 0-9-7-10-21v-52c0-4-1-8-12-12-5-2-12-4-15 4a209 209 0 0 0-15 50c-1-6-2-17-2-41-1-4-1-8-7-11-3-2-13-6-16-2s-7 13-11 25l-5 15v-34c0-4-2-5-3-5l-12-3c-4 0-5 2-5 5v58c-2 11-8 25-15 25s-10-6-10-33l1-34v-13c0-3-6-5-9-5l-7-1c-2 0-4 2-4 4v4c-4-6-10-9-13-10-10-3-21-1-29 10-6 9-10 19-11 33-2 11-1 22 1 31-3 10-7 14-12 14-7 0-12-11-11-31 0-13 3-22 6-35 1-6 0-8-3-11-2-3-7-4-13-3l-19 4 1-4c2-15-14-14-19-9-3 3-5 6-6 12-1 9 7 13 7 13a139 139 0 0 1-24 51 1390 1390 0 0 1 0-54l1-12c0-3-2-4-5-5l-9-2c-5-1-7 2-7 4v4c-4-6-9-9-13-10-10-3-21-1-29 10-6 9-10 21-11 33v29c-1 8-6 16-11 16-7 0-10-6-10-33v-34l1-13c0-3-6-5-9-5l-8-1c-2 0-4 2-4 4v4c-4-6-9-9-13-10-10-3-20-1-28 10-6 7-10 15-12 33l-1 15c-2 12-11 27-19 27-4 0-8-9-8-27l1-62h27c3 0 6-12 3-13l-16-1-13-1 1-25c0-2-3-4-4-4l-11-3c-5-1-8 0-8 4l-1 27-21-1c-4 0-8 16-3 16l23 1-1 46v3c-3 19-16 29-16 29 3-12-3-22-13-30l-20-15s5-4 9-14c3-7 3-14-4-16-12-3-22 6-25 16-3 7-2 13 3 18l1 2-10 18c-9 15-15 28-21 28-4 0-4-13-4-24l2-41c0-5-3-8-7-11-3-2-8-5-11-5-5 0-19 1-33 39l-5 14 1-46-2-3c-2-1-8-4-14-4-2 0-3 1-3 4l-1 72 1 15 2 6 5 3c2 0 12 2 13-2 0-5 0-10 6-30 8-30 20-45 25-50h2l-2 38c-1 37 6 44 16 44 7 0 18-7 29-26l19-32 11 11c9 8 12 16 10 24-2 6-7 12-17 6l-7-5h-6c-3 3-6 6-7 11-1 4 3 6 8 8 4 2 12 3 17 4 21 0 37-10 49-38 2 24 11 37 26 37 10 0 20-13 25-26 1 6 3 10 6 14 11 19 34 15 46-1l4-7c1 15 13 20 20 20 8 0 16-3 21-16l3 4c11 19 34 15 46-1l1-2v10l-10 9c-18 16-31 29-32 43-2 18 13 25 24 26 12 1 22-6 29-15 5-8 9-25 9-43l-1-25a200 200 0 0 0 38-66h14c2 0 2 0 2 2s-9 34-1 55c5 15 17 19 24 19 8 0 16-6 20-15l1 3c12 19 35 15 46-1l4-7c3 16 15 20 22 20s14-3 19-16l1 12 4 3c7 2 13 1 16 1 2-1 3-2 3-6 1-9 0-25 3-36 5-20 9-27 11-31 2-2 3-2 3 0l2 35c1 13 3 21 5 23 4 7 8 8 12 8 3 0 8-1 8-5 0-3 0-16 5-35 3-13 8-24 10-28a252 252 0 0 0 3 52c5 21 18 23 23 23 11 0 19-7 22-28 0-5-1-9-4-9" fill="#262626"/></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BQVslQ0BdoK/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Tatiana Sorokko (@tatianasorokko)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-10T17:12:10+00:00">10 Фев 2017 в 9:12 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ирина Пантаева

«У тебя лицо плоское, как тарелка», — эту обидную, но далеко не самую грубую фразу (были и похуже), Ирина не раз слышала в свой адрес. Да, в Бурятии она была признанной красоткой, в 1989 году победила в первом местном конкурсе «Мисс Улан-Удэ», однако в Москве и тем более в мире ее экзотичная внешность мало кого впечатляла.

Лишь по счастливой случайности девушке удалось устроиться в столичный Театр авангардной моды Ирины Молчановой. А в 1992 Пантаева поехала покорять Париж, но большого успеха не имела. В модельных агентствах ей говорили, что она слишком странно выглядит, и называли «инопланетянкой».

Казалось, что Пантаева до конца своих дней будет работать уборщицей и посудомойкой (ничего другого не оставалось), однако Ирина сделала невозможное — устроила себе встречу с Карлом Лагерфельдом! Девушка просто пришла в модный дом, где он работал, и на каждом этаже здания смогла договориться с нужными людьми, дойдя в итоге до личного помощника модельера, который и отвел ее к своему шефу за руку. Как ни странно, Карл оценил данные Ирины и сделал из нее модель мирового уровня.

В 1994 Пантаева перебралась в Америку, где попробовала себя в качестве актрисы. Видимо, детство, проведенное в Бурятском театре драмы, где работали ее родители, сделало свое дело. Многие помнят модель по роли Джейд в «Смертельной битве 2: Истребление».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BMkLFMYDztH/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" data-instgrm-version="10" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BMkLFMYDztH/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style=" display:block; height:60px; margin:0 auto 16px; width:210px;"><svg xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" viewbox="0 0 840 300" width="210" version="1"><path d="M65 49c-16 7-34 26-40 50-7 31 23 44 25 39 3-5-5-6-7-22-2-21 7-43 19-53 3-2 2 0 2 5v102c0 21-1 28-3 35-1 7-4 11-2 13s12-3 17-10c7-9 9-20 10-32v-51-68c0-5-14-11-21-8m575 102c0 11-3 20-6 26-6 12-18 16-23-1-3-10-4-26-1-39 2-13 8-23 17-22 10 0 14 13 13 36zm-162 70c0 19-3 35-9 40-9 7-21 1-19-12 2-12 13-25 28-40v12zm-2-70c-1 10-4 20-6 26-6 12-19 16-24-1-4-12-3-28-1-37 2-13 8-24 18-24 9 0 14 10 13 36zm-94-1c-1 11-3 20-6 27-7 12-19 16-24-1-4-13-3-30-1-39 2-14 8-23 18-22 9 0 14 13 13 35zm430 13c-2 0-3 3-4 7-3 14-6 17-10 17-5 0-9-7-10-21v-52c0-4-1-8-12-12-5-2-12-4-15 4a209 209 0 0 0-15 50c-1-6-2-17-2-41-1-4-1-8-7-11-3-2-13-6-16-2s-7 13-11 25l-5 15v-34c0-4-2-5-3-5l-12-3c-4 0-5 2-5 5v58c-2 11-8 25-15 25s-10-6-10-33l1-34v-13c0-3-6-5-9-5l-7-1c-2 0-4 2-4 4v4c-4-6-10-9-13-10-10-3-21-1-29 10-6 9-10 19-11 33-2 11-1 22 1 31-3 10-7 14-12 14-7 0-12-11-11-31 0-13 3-22 6-35 1-6 0-8-3-11-2-3-7-4-13-3l-19 4 1-4c2-15-14-14-19-9-3 3-5 6-6 12-1 9 7 13 7 13a139 139 0 0 1-24 51 1390 1390 0 0 1 0-54l1-12c0-3-2-4-5-5l-9-2c-5-1-7 2-7 4v4c-4-6-9-9-13-10-10-3-21-1-29 10-6 9-10 21-11 33v29c-1 8-6 16-11 16-7 0-10-6-10-33v-34l1-13c0-3-6-5-9-5l-8-1c-2 0-4 2-4 4v4c-4-6-9-9-13-10-10-3-20-1-28 10-6 7-10 15-12 33l-1 15c-2 12-11 27-19 27-4 0-8-9-8-27l1-62h27c3 0 6-12 3-13l-16-1-13-1 1-25c0-2-3-4-4-4l-11-3c-5-1-8 0-8 4l-1 27-21-1c-4 0-8 16-3 16l23 1-1 46v3c-3 19-16 29-16 29 3-12-3-22-13-30l-20-15s5-4 9-14c3-7 3-14-4-16-12-3-22 6-25 16-3 7-2 13 3 18l1 2-10 18c-9 15-15 28-21 28-4 0-4-13-4-24l2-41c0-5-3-8-7-11-3-2-8-5-11-5-5 0-19 1-33 39l-5 14 1-46-2-3c-2-1-8-4-14-4-2 0-3 1-3 4l-1 72 1 15 2 6 5 3c2 0 12 2 13-2 0-5 0-10 6-30 8-30 20-45 25-50h2l-2 38c-1 37 6 44 16 44 7 0 18-7 29-26l19-32 11 11c9 8 12 16 10 24-2 6-7 12-17 6l-7-5h-6c-3 3-6 6-7 11-1 4 3 6 8 8 4 2 12 3 17 4 21 0 37-10 49-38 2 24 11 37 26 37 10 0 20-13 25-26 1 6 3 10 6 14 11 19 34 15 46-1l4-7c1 15 13 20 20 20 8 0 16-3 21-16l3 4c11 19 34 15 46-1l1-2v10l-10 9c-18 16-31 29-32 43-2 18 13 25 24 26 12 1 22-6 29-15 5-8 9-25 9-43l-1-25a200 200 0 0 0 38-66h14c2 0 2 0 2 2s-9 34-1 55c5 15 17 19 24 19 8 0 16-6 20-15l1 3c12 19 35 15 46-1l4-7c3 16 15 20 22 20s14-3 19-16l1 12 4 3c7 2 13 1 16 1 2-1 3-2 3-6 1-9 0-25 3-36 5-20 9-27 11-31 2-2 3-2 3 0l2 35c1 13 3 21 5 23 4 7 8 8 12 8 3 0 8-1 8-5 0-3 0-16 5-35 3-13 8-24 10-28a252 252 0 0 0 3 52c5 21 18 23 23 23 11 0 19-7 22-28 0-5-1-9-4-9" fill="#262626"/></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BMkLFMYDztH/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Irina Pantaeva (@irinapantaevaofficial)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-11-08T22:02:28+00:00">8 Ноя 2016 в 2:02 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В 1998 году Ирина написала автобиографию. Книга продавалась в 17 странах, по ней даже сняли документальный фильм — «Мечта Сибири», рассказывающий о том, какой путь пришлось пройти Пантаевой, чтобы построить успешную карьеру модели.

Сегодня бывшая муза Лагерфельда уделяет большое внимание защите окружающей среды, проблемы глобального потепления и чистой воды волнуют ее гораздо больше, чем некогда манящий мир моды. Хотя в свои 50 с хвостиком она прекрасно выглядит и легко могла бы пополнить ряды возрастных моделей.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BPitJ92DS1p/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" data-instgrm-version="10" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPitJ92DS1p/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style=" display:block; height:60px; margin:0 auto 16px; width:210px;"><svg xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" viewbox="0 0 840 300" width="210" version="1"><path d="M65 49c-16 7-34 26-40 50-7 31 23 44 25 39 3-5-5-6-7-22-2-21 7-43 19-53 3-2 2 0 2 5v102c0 21-1 28-3 35-1 7-4 11-2 13s12-3 17-10c7-9 9-20 10-32v-51-68c0-5-14-11-21-8m575 102c0 11-3 20-6 26-6 12-18 16-23-1-3-10-4-26-1-39 2-13 8-23 17-22 10 0 14 13 13 36zm-162 70c0 19-3 35-9 40-9 7-21 1-19-12 2-12 13-25 28-40v12zm-2-70c-1 10-4 20-6 26-6 12-19 16-24-1-4-12-3-28-1-37 2-13 8-24 18-24 9 0 14 10 13 36zm-94-1c-1 11-3 20-6 27-7 12-19 16-24-1-4-13-3-30-1-39 2-14 8-23 18-22 9 0 14 13 13 35zm430 13c-2 0-3 3-4 7-3 14-6 17-10 17-5 0-9-7-10-21v-52c0-4-1-8-12-12-5-2-12-4-15 4a209 209 0 0 0-15 50c-1-6-2-17-2-41-1-4-1-8-7-11-3-2-13-6-16-2s-7 13-11 25l-5 15v-34c0-4-2-5-3-5l-12-3c-4 0-5 2-5 5v58c-2 11-8 25-15 25s-10-6-10-33l1-34v-13c0-3-6-5-9-5l-7-1c-2 0-4 2-4 4v4c-4-6-10-9-13-10-10-3-21-1-29 10-6 9-10 19-11 33-2 11-1 22 1 31-3 10-7 14-12 14-7 0-12-11-11-31 0-13 3-22 6-35 1-6 0-8-3-11-2-3-7-4-13-3l-19 4 1-4c2-15-14-14-19-9-3 3-5 6-6 12-1 9 7 13 7 13a139 139 0 0 1-24 51 1390 1390 0 0 1 0-54l1-12c0-3-2-4-5-5l-9-2c-5-1-7 2-7 4v4c-4-6-9-9-13-10-10-3-21-1-29 10-6 9-10 21-11 33v29c-1 8-6 16-11 16-7 0-10-6-10-33v-34l1-13c0-3-6-5-9-5l-8-1c-2 0-4 2-4 4v4c-4-6-9-9-13-10-10-3-20-1-28 10-6 7-10 15-12 33l-1 15c-2 12-11 27-19 27-4 0-8-9-8-27l1-62h27c3 0 6-12 3-13l-16-1-13-1 1-25c0-2-3-4-4-4l-11-3c-5-1-8 0-8 4l-1 27-21-1c-4 0-8 16-3 16l23 1-1 46v3c-3 19-16 29-16 29 3-12-3-22-13-30l-20-15s5-4 9-14c3-7 3-14-4-16-12-3-22 6-25 16-3 7-2 13 3 18l1 2-10 18c-9 15-15 28-21 28-4 0-4-13-4-24l2-41c0-5-3-8-7-11-3-2-8-5-11-5-5 0-19 1-33 39l-5 14 1-46-2-3c-2-1-8-4-14-4-2 0-3 1-3 4l-1 72 1 15 2 6 5 3c2 0 12 2 13-2 0-5 0-10 6-30 8-30 20-45 25-50h2l-2 38c-1 37 6 44 16 44 7 0 18-7 29-26l19-32 11 11c9 8 12 16 10 24-2 6-7 12-17 6l-7-5h-6c-3 3-6 6-7 11-1 4 3 6 8 8 4 2 12 3 17 4 21 0 37-10 49-38 2 24 11 37 26 37 10 0 20-13 25-26 1 6 3 10 6 14 11 19 34 15 46-1l4-7c1 15 13 20 20 20 8 0 16-3 21-16l3 4c11 19 34 15 46-1l1-2v10l-10 9c-18 16-31 29-32 43-2 18 13 25 24 26 12 1 22-6 29-15 5-8 9-25 9-43l-1-25a200 200 0 0 0 38-66h14c2 0 2 0 2 2s-9 34-1 55c5 15 17 19 24 19 8 0 16-6 20-15l1 3c12 19 35 15 46-1l4-7c3 16 15 20 22 20s14-3 19-16l1 12 4 3c7 2 13 1 16 1 2-1 3-2 3-6 1-9 0-25 3-36 5-20 9-27 11-31 2-2 3-2 3 0l2 35c1 13 3 21 5 23 4 7 8 8 12 8 3 0 8-1 8-5 0-3 0-16 5-35 3-13 8-24 10-28a252 252 0 0 0 3 52c5 21 18 23 23 23 11 0 19-7 22-28 0-5-1-9-4-9" fill="#262626"/></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BPitJ92DS1p/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Irina Pantaeva (@irinapantaevaofficial)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-21T21:55:55+00:00">21 Янв 2017 в 1:55 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Инна Зобова

Эту девушку можно было увидеть в Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, Marie Claire, Allure. Она поражала своей красотой, сексуальностью и женственностью. Но когда Инна только пришла в модельный бизнес, ее манеры были не лучше, чем у дворового мальчишки. А та самая сексуальность, которой все восхищались, выработалась лишь с годами.

Подиум и бесконечные показы появились в жизни девушки не потому, что она сильно хотела работать моделью, а из-за необходимости зарабатывать деньги. Однако вышло так, что именно Зобова представляла нашу страну на конкурсе «Мисс Вселенная» в 1994 году, хотя изначально вместо нее должна была поехать Анна Малова. По каким-то причинам Малова не смогла, и тогда оргкомитет «Мисс Россия» быстро нашел ей замену в лице Инны. Хотя времени на подготовку у модели практически не было, она все же смогла занять 12-е место.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BtWcxWUh9Hw/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" data-instgrm-version="10" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BtWcxWUh9Hw/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BtWcxWUh9Hw/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_script" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Inna Zobova (@innazobovareal)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-01T19:23:41+00:00">1 Фев 2019 в 11:23 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Потом был Париж, где Зобова начала сотрудничать с агентством Viva Model Management. Естественно, у нее были шансы поехать и в Америку, агентство DNA в Нью-Йорке давало ей такую возможность, но она отказалась, поскольку не хотела далеко уезжать от родителей. Все-таки долететь до Москвы из Парижа гораздо проще, чем из Нью-Йорка, плюс нет большой разницы во времени.

Однако это решение, по мнению самой Инны, стоило ей актерской карьеры, о которой она мечтала. Зато именно во Франции девушка встретила художника, фотографа и режиссера Бруно Авейана, за которого вышла замуж и от которого родила сына Масео.

Если сегодня вы зайдете на личную страницу Инны в Instagram, то не увидите в шапке профиля слова «модель», зато там есть слово «дизайнер». Зобова создала свою линию платков Innangelo. Когда она еще была в стройном ряду моделей, то любила в свободное время фотографировать, материала скопилось много. Муж Инны предложил ей попробовать переложить фото на шелк, так родилась идея создать свой бизнес. Также экс-модель занимается благотворительностью. В частности, сотрудничает с The Heart Fund. Этот фонд она выбрала не случайно, в детстве у Инны были проблемы с сердцем, и если бы не операция, которую ей провели в 7 лет, она бы не дожила даже до своего совершеннолетия.