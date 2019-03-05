Медики рассказали о новой неожиданной пользе ожирения

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«Наши коллеги заметили недавно, что лишний вес повышает вероятность выживания людей, переживших тяжелые болезни почек и сердца. Поэтому мы решили проверить, есть ли связь между ожирением и инсультами», — рассказывает Цзолу Лю (Zuolu Liu) из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США).

В последние годы ученые находят все больше намеков на то, что ожирение не только повышает нагрузку на скелет, способствует развитию проблем с метаболизмом и является одной из причин возникновения сахарного диабета, но и негативно влияет на другие части организма. К примеру, недавно ученые из США выяснили, что лишний вес у женщин способствует рецидиву рака груди, а также ускоряет старение мозга и вызывает изменения в его работе.

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С другой стороны, недавно европейские и американские медики нашли несколько неожиданных плюсов от лишнего веса. В частности, выяснилось, что его обладатели заметно чаще выживают, попадая в реанимацию с тяжелыми инфекционными заболеваниями. Вдобавок, они живут заметно дольше после диагностирования сердечной недостаточности, чем остальные сердечники.

Лю и ее коллеги пришли к выводу, что нечто похожее характерно и для инсультов, проследив за судьбой примерно тысячи пожилых жителей Калифорнии, недавно переживших сильное кровоизлияние в мозг. Разделив их на пять групп по уровню ожирения, ученые на протяжении трех месяцев наблюдали за тем, как быстро проходило их восстановление.

Как оказалось, лишний вес крайне благотворно влиял на здоровье их подопечных. Самые тучные пациенты Лю и ее команды умирали на 62% реже, чем жертвы инсультов с нормальным весом. Аналогичная ситуация наблюдалась среди носителей менее экстремальных форм ожирения и лишнего веса.

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Нечто обратное было характерно для чрезмерно худых больных — им не удавалось восстановиться после инсульта в полтора раза чаще, чем пожилым американцам без лишних килограммов. Почему это так, ученые пока не знают.

«Возможное объяснение этого — у людей с лишним весом значительно больше “резерв” питательных веществ, который помогает им выжить в том случае, если борьба с последствиями инсульта затянулась. Пока это гипотеза, и для ее проверки нужно больше наблюдений за тем, как связаны между собой индекс массы тела и кровоизлияния в мозг», — заключает Лю.