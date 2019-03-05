Второго человека в истории вылечили от ВИЧ при помощи трансплантации костного мозга

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Считается, что в истории был только один человек, которого медики смогли излечить от вируса иммунодефицита человека — это Тимоти Рэй Браун, или «Берлинский пациент». В 2007 году ему провели трансплантацию стволовых кроветворных клеток костного мозга, и несколько лет спустя медики уже не нашли в крови Брауна ВИЧ. Теперь таких людей стало двое: как стало известно журналистам из Science и STAT, международной группе медиков второй раз в истории удалось добиться того же эффекта точно таким же образом: пересадив больному ВИЧ стволовые кроветворные клетки костного мозга от донора с мутантным геном CCR5. Статья об операции будет вскоре опубликована в журнале Nature, а ведущий ее автор выступит с докладом в эту среду перед коллегами на конференции в Сиэтле.

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ВИЧ — медленно прогрессирующее заболевание, от которого нет лекарства. Вирус иммунодефицита человека поражает клетки иммунной системы, работа иммунитета угнетается, и у пациента развивается синдром приобретенного иммунодефицита человека (СПИД). Организм больного СПИДом человека не может защищаться от инфекций и без должного медицинского сопровождения рискует скорой смертью. В 2017-м году число официальных жертв ВИЧ/СПИД, по данным ВОЗ, насчитывало более 35 миллионов; только в 2017-м от этого умерло почти миллион человек.

В 2007 году берлинские медики провели операцию по трансплантации гемопоэтических стволовых клеток от донора, в геноме которого была мутация CCR5Δ32, человеку по имени Тимоти Рэй Браун, который одновременно был болен лейкемией и ВИЧ. Через год лейкемия вернулась, и операцию провели вновь. В 2009 году в крови Брауна уже нельзя было найти следов вируса. Случай Брауна был единственным в медицинской практике и сообщество не было полностью уверено в том, что его исцеление было результатом только лишь операции — крайне дорогой и сложной.

Теперь же скепсис тех, кто прежде имел основания сомневаться в эффективности подобного способа лечения ВИЧ, должен убавиться. Второй пример успешного исцеления от ВИЧ при помощи трансплантации костного мозга служит весомым аргументом в пользу того, чтобы признать этот метод эффективным.

Хотя, все еще слишком дорогим и сложным, чтобы говорить о грядущей победе человечества над ВИЧ — большая часть заболевания вирусом, две трети от глобального числа, сегодня приходится на страны Африки.

Статья, которая будет опубликована сегодня в журнале Nature, принадлежит перу исследователей из Великобритании, Испании, Нидерландов и Сингапура. Ведущий автор исследования — британский медик индийского происхождения Равиндра Гупта.

Как пишет Science, сам Гупта избегает использовать термин «исцеление» применительно к своему пациенту, предпочитая говорить о «долговременной ремиссии» — в частности, потому, что ученые пока не проводили анализов каких-либо еще тканей «Лондонского пациента», помимо крови.

Science также напоминает, что и другим пациентам с ВИЧ пробовали пересаживать костный мозг доноров, но до сегодняшнего дня полного очищения от ВИЧ их крови добиться медикам — помимо случая Брауна — не удавалось. Гупта признался журналистам, что и сам не был уверен в успехе.

Лондонский пациент, в отличие от берлинского, не проходил столь интенсивного лечения: Браун не только прошел через две трансплантации, но сверх того длительный курс химиотерапии и полное облучение тела.

Пациент Гупты, также страдавший от двух болезней сразу — лимфомы Ходжкина и ВИЧ — проходил лишь лечение, которое было нацелено на борьбу с лимфомой.

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Операция Гупты — часть проекта, проводимого фондом amFAR, длящегося с 2014 года. Лондонский пациент — один из 40 участников этого исследования.

Собеседники Science и STAT сходятся на том, что нынешний случай в очередной раз подчеркивает роль мутантного гена CCR5, полученного от донора, в успехе подобного способа лечения ВИЧ. Как говорит Стивен Дикс из Калифорнийского университета в разговоре с Science, эти результаты подстегнут попытки лечить ВИЧ, «ломая» CCR5, не прибегая к «героическим вмешательствам, как это делали с Берлинским и Лондонским пациентами». Он также упоминает попытки своих коллег заменить белые кровяные тельца в ВИЧ-инфицированных пациентах на генно-модифицированные при помощи цинковых пальцев (инструмент редактирования генома предыдущего, «докриспрового» поколения). В этих пациентах ВИЧ победить не удалось, но вирус возвращался в клетки пациентов, прошедших подобную клеточную терапию, намного медленнее.