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07:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Доказан вред популярных бытовых товаров для мужчин

Ученые Ноттингемского университета в Великобритании выяснили, что химические вещества, встречающиеся в популярных бытовых товарах и пище, способствуют бесплодию у мужчин и домашних собак. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи протестировали влияние пластификатора диоктилфталата (DEHP) и полихлорированного бифенила 153 на образцы спермы от доноров и племенных собак. DEHP содержится в одежде, коврах, игрушках, проводах и напольных покрытиях, а бифенил 153, который является запрещенным веществом, по-прежнему обнаруживается в окружающей среде и продуктах питания.

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Оказалось, что химикаты оказывают одинаковое повреждающее воздействие на половые клетки человека и животных. Это подтвердило результаты прошлых исследований, в которых оценивалось влияние загрязнителей на функции спермы собак, а выводы экстраполировали на организм людей.

Тогда ученые предполагали, что вещества в концентрациях, обнаруживаемых в мужском репродуктивном тракте, снижают подвижность сперматозоидов и вызывают нарушения ДНК, что приводит к бесплодию.

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27 июля 2018© Ньюстюб
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