Минздрав предложил ввести штрафы за неправильное лечение

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Согласно документу, если медицинская организация не создаст условия, которые обеспечат соответствие оказываемой медицинской помощи критериям оценки качества, это может повлечь предупреждение или наложение административного штрафа. Для должностных лиц он может достигать 20 тыс. рублей, для юридических — 70 тыс. рублей.

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Закон о клинических рекомендациях был принят в декабре 2018 года. Он предусматривает, что рекомендации должны разрабатываться медицинским сообществом для различных заболеваний с указанием предусмотренной медицинской помощи. На основании рекомендаций разрабатываются протоколы лечения отдельно по каждому заболеванию.

В середине февраля глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила, что ведомство подготовило проект закона о повышении возраста продажи алкогольных напитков с 18 до 21 года. Перед внесением в Госдуму документ будет согласован с федеральными органами исполнительной власти.