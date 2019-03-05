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08:54 (мск), источник: Известия

Минздрав предложил ввести штрафы за неправильное лечение

Министерство здравоохранения России предлагает ввести административную ответственность за несоответствие оказываемой медицинской помощи клиническим рекомендациям. Законопроект опубликован во вторник, 5 марта, на портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: Известия

Согласно документу, если медицинская организация не создаст условия, которые обеспечат соответствие оказываемой медицинской помощи критериям оценки качества, это может повлечь предупреждение или наложение административного штрафа. Для должностных лиц он может достигать 20 тыс. рублей, для юридических — 70 тыс. рублей.

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Закон о клинических рекомендациях был принят в декабре 2018 года. Он предусматривает, что рекомендации должны разрабатываться медицинским сообществом для различных заболеваний с указанием предусмотренной медицинской помощи. На основании рекомендаций разрабатываются протоколы лечения отдельно по каждому заболеванию.

В середине февраля глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила, что ведомство подготовило проект закона о повышении возраста продажи алкогольных напитков с 18 до 21 года. Перед внесением в Госдуму документ будет согласован с федеральными органами исполнительной власти.

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