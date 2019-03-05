Второго пациента с ВИЧ могут признать полностью излечившимся

Источник: Reuters

Второй пациент в истории, предположительно, полностью вылечен от ВИЧ -инфекции, пишет газета The New York Times. Речь идет о «Лондонском пациенте», имя которого не разглашается. Ученые давно пытались повторить процедуру, впервые проведенную 12 лет назад, которая привела бы к длительной ремиссии, похоже, им удалось закрепить успех, отмечает издание.

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12 лет назад Тимоти Рэй Браун, которого называют «берлинским пациентом» был вылечен от ВИЧ-инфекции. В его случае, также как и с «лондонцем» была проведена трансплантация донорского костного мозга.

Донором «Лондонского пациента» cтал человек с мутацией под названием CCR5, которая делает его организм неуязвимым для ВИЧ. Пересадка костного мозга была проведена в мае 2016 года, а с сентября 2017 года мужчина прекратил принимать антиретровирусные препараты. Таким образом более полутора лет пациент находился без терапии, и в его организме не были обнаружены инфицированные клетки.