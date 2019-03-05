Второго пациента с ВИЧ могут признать полностью излечившимся
Это произошло спустя 12 лет после того, как был вылечен первый пациент с подобным диагнозом.
Это произошло спустя 12 лет после того, как был вылечен первый пациент с подобным диагнозом.
Второй пациент в истории, предположительно, полностью вылечен от ВИЧ -инфекции, пишет газета The New York Times. Речь идет о «Лондонском пациенте», имя которого не разглашается. Ученые давно пытались повторить процедуру, впервые проведенную 12 лет назад, которая привела бы к длительной ремиссии, похоже, им удалось закрепить успех, отмечает издание.
12 лет назад Тимоти Рэй Браун, которого называют «берлинским пациентом» был вылечен от
Донором «Лондонского пациента» cтал человек с мутацией под названием CCR5, которая делает его организм неуязвимым для ВИЧ. Пересадка костного мозга была проведена в мае 2016 года, а с сентября 2017 года мужчина прекратил принимать антиретровирусные препараты. Таким образом более полутора лет пациент находился без терапии, и в его организме не были обнаружены инфицированные клетки.
Все это дает надежду на то, что пациент полностью излечился от ВИЧ. Результаты терапии должны быть представлены в журнале Nature во вторник.