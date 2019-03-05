Где находится уникальный аэропорт, из которого можно выйти сразу в три страны
Такого в мире больше нигде не встретишь.
Такого в мире больше нигде не встретишь.
Думаете, аэропорт — это собственность только той страны, в которой он находится? Да, но только не в случае с «Базель-Мюлуз-Фрайбург», который также называют «Аэропорт Базеля-Мюлуза» или «Евроаэропорт».
Хотя территориально он расположен на французской земле, ближе всего к нему находится швейцарский город Базель. Потому аэропорт имеет сразу две зоны — французскую и швейцарскую.
Но и это еще не все. Помимо французского Мулюза и швейцарского Базеля, «Евроаэропорт» обслуживает и немецкий город Фрайбург, находящийся всего в 60 километрах от него.
Благодаря своему пограничному расположению, аэропорт является одним из самых важных и популярных транспортных узлов Европы.