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11:55 (мск), источник: Mail.ru Новости

Где находится уникальный аэропорт, из которого можно выйти сразу в три страны

Такого в мире больше нигде не встретишь.

Думаете, аэропорт — это собственность только той страны, в которой он находится? Да, но только не в случае с «Базель-Мюлуз-Фрайбург», который также называют «Аэропорт Базеля-Мюлуза» или «Евроаэропорт».

Это уникальный международный аэропорт, который принадлежит одновременно двум странам — Франции и Швейцарии.

Хотя территориально он расположен на французской земле, ближе всего к нему находится швейцарский город Базель. Потому аэропорт имеет сразу две зоны — французскую и швейцарскую.

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Но и это еще не все. Помимо французского Мулюза и швейцарского Базеля, «Евроаэропорт» обслуживает и немецкий город Фрайбург, находящийся всего в 60 километрах от него.

Попасть в Германию можно из французской части аэропорта.
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Благодаря своему пограничному расположению, аэропорт является одним из самых важных и популярных транспортных узлов Европы.

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