Коммунисты ошиблись с пожеланием для женщин в честь 8 марта

«Пусть весна наполнит ваши сердца радостью, надеждой и любовью. Всего самого нилучшего вам и вашим близким», — написано на плакатах.

Второй секретарь курганского обкома КПРФ Яков Сидоров заявил, что всему виной «техническая ошибка». При этом, на каком этапе она произошла и кто ее допустил, он не знает, сообщает Znak.com. «Не думаю, что надо сейчас шашкой махать, хотя смысл поздравления, конечно, своеобразный получился», — подчеркнул Сидоров.