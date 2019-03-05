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14:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Коммунисты ошиблись с пожеланием для женщин в честь 8 марта

В Кургане местное отделение КПРФ разместило на улицах города в честь 8 марта поздравительные плакаты с ошибкой, которая поменяла саму суть пожелания.

Об этом сообщает «Блог Ильи Винштейна» во «ВКонтакте».

«Пусть весна наполнит ваши сердца радостью, надеждой и любовью. Всего самого нилучшего вам и вашим близким», — написано на плакатах.

Второй секретарь курганского обкома КПРФ Яков Сидоров заявил, что всему виной «техническая ошибка». При этом, на каком этапе она произошла и кто ее допустил, он не знает, сообщает Znak.com. «Не думаю, что надо сейчас шашкой махать, хотя смысл поздравления, конечно, своеобразный получился», — подчеркнул Сидоров.

По словам партийного функционера, вчера было принято решение заменить плакаты на исправленную версию. Сидоров также выразил надежду, что все адекватно воспримут произошедшее.

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