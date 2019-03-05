Как выглядит «разноцветный глаз» в Национальном парке США
Невероятно красочное место.
Невероятно красочное место.
Очень необычную и эффектную достопримечательность под названием Большой призматический источник или просто «Глаз» можно увидеть в Йеллоустонском национальном парке США в Среднем бассейне гейзеров.
Это разноцветный горячий источник является самым большим в США и третьим в мире после новозеландского термального озера Фрайинг Пан и доминиканского озера Бойлинг. Его длина составляет 91 метр, ширина — 75 метров, а в глубину он уходит на 49 метров.
Своим невероятным внешним видом Большой призматический источник обязан бактериям, которые живут преимущественно по его краям. В течение всего года озеро меняет свой цвет: летом оно
Температура у берега озера достигает 50 градусов, ближе к центру доходит до 70, а вот на глубине и в недрах земли может достигать целых 800 градусов.