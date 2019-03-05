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12:19 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит «разноцветный глаз» в Национальном парке США

Невероятно красочное место.

Очень необычную и эффектную достопримечательность под названием Большой призматический источник или просто «Глаз» можно увидеть в Йеллоустонском национальном парке США в Среднем бассейне гейзеров.

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Это разноцветный горячий источник является самым большим в США и третьим в мире после новозеландского термального озера Фрайинг Пан и доминиканского озера Бойлинг. Его длина составляет 91 метр, ширина — 75 метров, а в глубину он уходит на 49 метров.

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Своим невероятным внешним видом Большой призматический источник обязан бактериям, которые живут преимущественно по его краям. В течение всего года озеро меняет свой цвет: летом оно оранжево-красное, а зимой — сине-зеленое. Бактерий привлекают минералы, которые поднимаются из глубины земли вместе с горячей водой.

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Температура у берега озера достигает 50 градусов, ближе к центру доходит до 70, а вот на глубине и в недрах земли может достигать целых 800 градусов.

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