Человек оставил в Антарктике след площадью с Ватикан

Источник: CC0/Free-Photos

Общая площадь зданий и сооружений в Антарктиде составляет 39 гектаров, или чуть меньше площади Ватикана, а так называемый визуальный след — территории и акватории, с которых видна человеческая активность — составляет более 93 тысяч квадратных километров, или 0,68 процента всей площади континента. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Sustainability.

Читайте также NASA показало будущий айсберг площадью больше Санкт-Петербурга

Деятельность человека на самом южном континенте регулируется Договором об Антарктике 1961 года. Этот договор, в частности, предусматривает защиту окружающей среды Антарктиды, но, как отмечает ведущий автор статьи в Nature Sustainability Шон Брукс (Shaun Brooks) из Университета Тасмании, на данный момент мы мало знаем о том, какую площадь континента, который, по сути, стал крупнейшим в мире заповедником, человек уже освоил.

Чтобы оценить след человеческой деятельности в Антарктике, группа Брукса использовала данные спутниковых наблюдений за 2005−2016 годы. По его расчетам, 81 процент всех построек в Антарктиде находятся на 0,44 процента площади континента (54274 квадратных километра, по расчетам авторов), не покрытых льдом. При этом так называемый визуальный след человека на континенте оказался сопоставим с этой не покрытой льдом площадью: 93500 квадратных километров с учетом прибрежных вод и 58500 квадратных километров только на суше.

Общая площадь нарушенных территорий (то есть территорий, подвергшихся прямому вмешательству человека) на безледной части Антарктики составила 5242 квадратных километра, или, по оценкам авторов, по 1135 квадратных метров на каждого человека, работающего на антарктических станциях при их полной загрузке.

Человек «отметился» более чем на половине всех крупных прибрежных участков Антарктики без льда — а именно там, по словам ученых, обитают многие символичные для континента виды, например, пингвины Адели.

По мнению исследователей, полученные ими оценки будут способствовать устойчивому развитию научной работы в Антарктике, интерес к которой проявляют все больше стран. В сентябре 2018 года другая группа исследователей сообщила, что построила самую детальную карту Антарктиды — теперь ее изображение точнее, чем у любого другого материка нашей планеты.

Ольга Добровидова