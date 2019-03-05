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13:13 (мск), источник: Российская газета

У россиян появится цифровое право

Госдума приняла во втором чтении законопроект, создающий основу для регулирования отношений в рамках цифровой экономики. Документ станет одним из решений в рамках реализации Послания президента Федеральному Собранию.

Источник: AP 2019

Законопроект был внесен спикером палаты Вячеславом Володиным и главой думского комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым. Благодаря принятию нового закона, в Гражданском кодексе России появится базовое понятие «цифровое право».

— Это новая сфера для нашего права, потому для нас важно закрепить базовые понятия, — сказал Вячеслав Володин журналистам. Он напомнил, что глава государства обозначил развитие цифровой экономики как приоритет, поручив уже в весеннюю сессию принять необходимые законы.

Новые технологии активно внедряются в экономическую жизнь как в нашей стране, так и за рубежом, но вопросы юридической защиты оставались неурегулированными.
Вячеслав Володин
председатель ГД
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— После принятия закона граждане и юрлица получат дополнительные гарантии, позволяющие более активно участвовать в развитии экономики будущего, — отметил глава нижней палаты.

В интернете уже широко распространено заключение контрактов путем нажатия кнопок на компьютере, смартфоне или отправки SMS. Таким образом сейчас совершается значительное число волеизъявлений, отметил Павел Крашенинников. Однако российским законодательством эти отношения не регулируются напрямую, а с 1 октября — будут.

К письменной форме сделки приравняют «цифровую» — то есть выражение гражданином своей воли с помощью электронных или других аналогичных технических средств. К примеру, на странице в интернете или в приложении на смартфоне должны быть описаны условия для нажатия клавиши «ОК», из которых следует, что такого нажатия будет достаточно для полноценного волеизъявления.

Таким образом, государство будет признавать сделки, договоры, которые заключаются в интернете. А признание означает защиту прав участников.
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В результате принятия этих поправок будут считаться заключенными и действительными все сделки, совершаемые дистанционно, в том числе путем заполнения электронной формы или путем отправки SMS. Среди прочего, получат признание и электронные доверенности.

Цифровое право начнет действовать в России с 1 октября нынешнего года — так определена дата вступления в силу закона.

Документ, кроме того, регулирует смарт-контракты — так называемые «быстрые сделки», которые можно заключить в интернете в один «клик». Также законопроект дает ряд других определений в цифровой экономике, в том числе big data.

В версии первого чтения в законопроекте шла речь, среди прочего, о криптовалюте.

«Ко второму чтению мы все-таки договорились, что криптовалюту трогать не будем, и ее в законопроекте нет», — пояснил Крашенинников.

Но этот вопрос, по мнению депутатов, все равно нуждается в регулировании. «Мы до сих пор считаем, что крипотовалюта может быть в ряде случаев объектом наследования, объектом банкротной массы, конкурсной массы», — пояснил парламентарий. Так что к этому вопросу в Госдуме обязательно вернутся.

И, конечно, работа по законодательному регулированию развития цифровой экономики, не заканчивается. В весеннюю сессию депутаты обеспечат принятие целого блока законопроектов по данному вопросу, предупредил Вячеслав Володин.

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