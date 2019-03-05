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13:48 (мск), источник: РИА Новости

В Мексике археологи обнаружили пещеру с древними артефактами майя

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Археологи от Института Антропологии и истории (INAH) в Мексике обнаружили древнюю пещеру с более 155 артефактами, которые оставались нетронутыми более тысячи лет, сообщается в заявлении на сайте института.

Источник: National Institute of Anthropology and History/Karla Ortega

Сеть пещер, названных Балмаку, что означает «Бог Ягуар», обнаружили на севере полуострова Юкатан, где располагаются руины священного города народа майя Чичен-Ица. По данным археологов, впервые пещеру обнаружили крестьяне из местной общины в 1966 году, однако археолог, который приехал на место, дал указание запечатать вход. Более 50 лет никто не знал об этой пещере, пока мексиканские археологи вновь не обнаружили ее.

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«Баламку позволит переписать историю Чичен-Ица в Юкатане. Сотни археологических артефактов… исключительно хорошо сохранились», — заявил один из археологов и участников проекта Гильермо де Анда.

По его словам, обнаруженные предметы, как и сама пещера, позволит пролить свет на историю создания и падения «Города колдунов воды» благодаря передовым технологиям, как например, 3D-моделированию.

Морфология пещеры, затрудненный вход и узкие проходы, по которым приходилось ползти, позволили археологам предположить, что найденные артефакты: различные керамические сосуды с изображением богов, предметы напоминающие кадило, — имеют отношение к ритуальным обрядам представителей майя.

На данный момент было проведено только предварительное исследование без раскопок, поэтому ученые предполагают, что размеры пещеры могут быть больше, как и количество археологических находок.

Чичен-Ица — культурный и политический центр цивилизации майя, расположенный на севере штата Юкатан в Мексике, признан объектом мирового наследия ЮНЕСКО.

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