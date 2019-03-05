Крымский мост взяли под охрану десантные катера

Катера БК-16 совершили переход из Севастополя в Керчь. «Передача катеров морскому отряду войск национальной гвардии РФ проходила в торжественной обстановке под руководством начальника управления объектов охраны на акваториях Росгвардии контр-адмирала Андрея Шатаева», — сказано в официальном сообщении пресс-службы Южного округа войск национальной гвардии РФ.

Акваторию у Крымского моста будут охранять два катера. В конце февраля они успешно прошли ходовые испытания в Севастополе. Суда БК-16 оснащены навигационными и радиотехническими системами, которые позволяют совершать длительные маневры даже при плохой погоде. Катера развивают скорость до 80 км/час.