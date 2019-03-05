Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Момо продолжает «кошмарить» пользователей
Нетаньяху приехал к Путину предупредить о войне
Почему люди не хотят жить дольше 80 лет: ответ
Актер поколения 90210: Люк Перри
Что делать, если вы затопили соседей: инструкция
Прочь из СССРКак сложилась судьба известных моделей из 90-х
Мама поделилась небанальными идеями подарков учителям на 8 Марта
Мама тройни: «Каждое утро в саду у нас шоу «На кого бросаете?»
Умер актер из «Возвращения Мухтара» и «Дня рождения Буржуя»
Галкин показал Пугачеву на съемках передачи в честь ее 70-летия
Работников РЖД накажут за обнажённых танцовщиц в депо - видео
Певица из группы Serebro теперь снимается в порно
Зара вышла на сцену в золотом платье с одним рукавом
История девушки с татуировками на лице (фото)
Ученые назвали точную дату конца света
Сенсационная находка на Марсе удивила ученых
Командир женского танкового экипажа ЛНР перешла на сторону ВСУ
В Киеве взорвали авто секретаря Совбеза Турчинова
Фоторепортажи
14Соль Земли: как электромобили помогут выжить индейцам кечуа
16Скончался кутюрье Карл Лагерфельд
14:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Крымский мост взяли под охрану десантные катера

Новые скоростные транспортно-десантные катера Росгвардии заступили на дежурство в Керченском проливе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Катера БК-16 совершили переход из Севастополя в Керчь. «Передача катеров морскому отряду войск национальной гвардии РФ проходила в торжественной обстановке под руководством начальника управления объектов охраны на акваториях Росгвардии контр-адмирала Андрея Шатаева», — сказано в официальном сообщении пресс-службы Южного округа войск национальной гвардии РФ.

Акваторию у Крымского моста будут охранять два катера. В конце февраля они успешно прошли ходовые испытания в Севастополе. Суда БК-16 оснащены навигационными и радиотехническими системами, которые позволяют совершать длительные маневры даже при плохой погоде. Катера развивают скорость до 80 км/час.

Вадим Никифоров, Симферополь.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий
Конфликт России с Украиной в Керченском проливе
26 февраляСША усилили поддержку Украины эсминцем
25 февраляНа Украине возбудили уголовное дело против командующего ЧФ
24 февраляМоскалькова рассказала о нарушении прав россиян в украинских тюрьмах
 Пенсии удаляются от граждан
Хостелы закроют по всей России. Почему?
Адвокат попросил завести новое дело из-за крушения Ту-154
В Якутске упавший с крыши снег придавил автомобиль мэра
Норвежские лыжники ответили на обвинения России в допинге
Отец Децла рассказал о врожденной болезни рэпера
В Мексике обнаружили пещеру с древними артефактами майя
Где находится аэропорт, откуда можно выйти в три страны (фото)
Как получить компенсацию за отключение аналогового ТВ
Спорт
«Пошел ты». Судьи все-таки добили «Спартак» И отправили Гудачека куда подальше. Цензурных слов не было
Hi-Tech
Приложение для смартфона позволяет контролировать лишний вес лучше диеты Неожиданные выводы
Авто
Nissan удивил: новые «Кашкай» и X-Trail могут стать такими Концепт IMq выполняет двойную функцию: показывает облик будущих ниссановских кроссоверов и продвигает новую силовую установку (спойлер — без бензина не обошлось)
Кино
Умер Люк Перри из «Беверли-Хиллз 90210» Актер ушел из жизни в 52 года
Недвижимость
Как выглядит квартира с видом на храм Спаса на Крови
В деревню, в глушь, в Болгарию. Где звезды покупают себе «дачи»
Каково жить в одном из самых элитных домов Санкт-Петербурга
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Дети
Как выглядит тело женщины после родов на самом деле Женщины на снимках с гордостью демонстрируют шрамы и растяжки, оставшиеся на их телах после вынашивания и рождения детей
Леди
Зара вышла на сцену в золотом платье с одним рукавом Певица восхитила фанатов.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь