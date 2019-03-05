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13:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Найден обладатель рекордного джекпота в полтора миллиарда долларов

В американском штате Южная Каролина объявился обладатель самого большого джекпота в истории США, выигранного одним человеком. Как сообщает сайт лотереи Mega Millions, победитель, получивший полтора миллиарда долларов, пожелал остаться анонимным.

Источник: AP 2019

Выигрышный билет с правильной комбинацией из всех шести номеров, был продан в одном из магазинов города Симпсонвилл в промежутке между 20 и 23 октября 2018 года. Однако победитель объявился лишь в понедельник, 4 марта. До этого власти штата выражали озабоченность, что счастливчик пропал.

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У обладателя счастливого билета было два варианта обналичивания выигрыша: либо получить всю сумму в размере 1,537 миллиарда долларов (101 миллиарда рублей) в течение 30 лет, либо сразу забрать около 878 миллионов (57,7 миллиарда рублей). Победитель предпочел второй вариант.

«Мы очень рады, что наш победитель из Южной Каролины, и что он объявился, чтобы забрать свой выдающийся приз. Мы уважаем решение этого человека сохранить анонимность и исполним это желание», — заявил исполнительный директор лотерейной комиссии Хоган Браун (Hogan Brown). Победитель выплатит 61 миллион долларов (четыре миллиарда рублей) подоходного налога, деньги пойдут на нужды штата.

Сообщается, что победитель пропустил перед собой человека в очереди на покупку лотерейного билета. «Простой добрый поступок привел к потрясающему результату», — сказано в заявлении комиссии.

Шансы выиграть джекпот составляли один к 302,5 миллиона или 0,00000033 процента. Счастливчик должен был угадать пять номеров от одного до 70 и один от одного до 25.

Изначально считалось, что выигрыш составил 1,6 миллиарда долларов (105,2 миллиарда рублей) — что превышает рекордный куш в 1,58 миллиарда долларов (103,9 миллиарда рублей), разыгранный в лотерее Powerball в начале 2016 года. Однако после этого лотерейная комиссия пересчитала сумму выигрыша.

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