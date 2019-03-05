«Пусть платят сами». Сенаторы предлагают вернуть вытрезвители и сделать их платными

Источник: РИА "Новости"

Как пишет РБК 5 марта, законопроект о создании вытрезвителей планируется внести в Госдуму до конца весны. Согласно документу, в учреждения будут попадать люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, которые не способны самостоятельно передвигаться. Также потенциальные клиенты не должны нуждаться в серьезной медицинской помощи. Травмированных по-прежнему будут отвозить в больницы и травмпункты.

Сейчас подобные учреждения создаются в частном порядке при региональных больницах. Закон о социальном обслуживании граждан не позволяет брать деньги с пациентов, услуга оплачивается за счет налогоплательщиков.

Нужно «придать региональным учреждениям такую правовую форму», которая позволяла бы брать деньги, уверен сенатор Валерий Рязанский. «Пусть платят сами», — заключил он.

Вернуть россиянам вытрезвители обещали в Минздраве в марте 2018 года. По словам главного нарколога министерства Евгения Брюна, заниматься ими будет министерство труда и социальной защиты.