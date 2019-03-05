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15:06 (мск), источник: РИА Новости

В Швейцарских Альпах нашли новые виды рыб

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Международная группа палеонтологов нашла в окрестностях горы Сан-Джорджо в швейцарском кантоне Тичино останки трех ранее не известных ученым вида рыб. Об этом сообщается на сайте Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана.

Источник: Palaeontologia Electronica 2019

Обнаруженным образцам около 250 миллионов лет. Они относятся к полностью исчезнувшему роду костных рыб Eosemionotus.

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Первую рыбу этого рода — E. Vogeli — обнаружили в окрестностях Берлина в 1906 году. Второго представителя рода нашли в 2004 году в Тичино. Ученые назвали его E.Ceresiensis.

Новые виды рыб назвали E.diskosomus, E. Sceltrichensis и E. Minutus. Они отличаются друг от друга строением черепа и чешуи, а также расположением плавников. Как отмечают исследователи, эти различия указывают на то, что каждый вид по-своему адаптировался к экологическим условиям среды.

«Последний раз массовое вымирание было зафиксировано на земле примерно 250 лет назад. Наши находки доказывают, что после этого катастрофического события биосфера восстановилась относительно быстро. Также стремительно шел процесс диверсификации и появления новых видов в течение среднего триаса», — отметила один из авторов исследования Адриана Лопес-Арбарелло.

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