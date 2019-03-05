В Швейцарских Альпах нашли новые виды рыб

Источник: Palaeontologia Electronica 2019

Обнаруженным образцам около 250 миллионов лет. Они относятся к полностью исчезнувшему роду костных рыб Eosemionotus.

Первую рыбу этого рода — E. Vogeli — обнаружили в окрестностях Берлина в 1906 году. Второго представителя рода нашли в 2004 году в Тичино. Ученые назвали его E.Ceresiensis.

Новые виды рыб назвали E.diskosomus, E. Sceltrichensis и E. Minutus. Они отличаются друг от друга строением черепа и чешуи, а также расположением плавников. Как отмечают исследователи, эти различия указывают на то, что каждый вид по-своему адаптировался к экологическим условиям среды.