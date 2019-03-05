Косаток и белух из «китовой тюрьмы» переведут в центр содержания крупных морских животных

Источник: РИА "Новости"

Косатки и белухи, находящиеся в так называемой «китовой тюрьме» в бухте Средняя, будут перемещены в Центр содержания крупных морских животных, который будет оборудован в одной из бухт острова Русский (Владивосток).

Такое решение принято на совещании в четверг, его провел вице-премьер Алексей Гордеев. В нем приняли участие представители Минприроды, Минсельхоза, Росрыболовства, Генпрокуратуры, Следственного комитета РФ, ФСБ, МВД, Росимущества и других заинтересованных ведомств.

По итогам обсуждения решено «разработать план действий, предусматривающий меры по реадаптации морских млекопитающих для последующего их выпуска в естественную среду обитания». Это будет сделано только «в случае отсутствия рисков для их жизни», подчеркивается в сообщении.

Реадаптация животных будет производиться в Центре содержания в одной из бухт острова Русский.

«В целях контроля и отслеживания животных будет предусмотрена их идентификация с использованием радиочастотного чипирования», — говорится в сообщении.

Для реализации мер по адаптации животных будут привлечены специалисты научных и экологических организаций, в том числе ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии и его Тихоокеанского филиала во Владивостоке.

Ранее пресс-секратерь президента Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле известно о различных точках зрения, в том числе позиции ученых по вопросу жизнеспособности животных в дикой природе в данный момент. «Некоторые ученые и представители соответствующих ведомств считают, что животные смогут, и их нужно до потепления выпускать (в дикую природу — ИФ). Некоторые категорически это опровергают и говорят, что животные в случае, если их выпустить, будут обречены на смерть», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Вице-премьер подчеркнул, что «все действия будут направлены на обеспечение сохранности и безопасности морских млекопитающих».

«В связи с чем передислокация их будет возможна только в теплое время, после установления положительной температуры воздуха, схода льдов в акватории», — говорится в сообщении об итогах совещания.

Гордеев также распорядился дать оценку состояния каждого морского млекопитающего, после чего в отношении каждого животного в индивидуальном порядке будет решаться вопрос о возможности выпуска в естественную среду обитания.

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Как подчеркивается в пресс-релизе, участники совещания особо отметили, что морские млекопитающие больше не являются вещественными доказательствами и арест с них снят.

«Китовая тюрьма»

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в дельфинарии и океанариумы и поместили их в вольеры в бухте Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали «китовой тюрьмой».

После вмешательства общественности, активных действий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России выяснилось, что в «китовой тюрьме» содержится 11 косаток и 90 белух, которые были выловлены с многочисленными нарушениями закона.

Два уголовных дела по статьям ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов) и ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) расследует СКР по Хабаровскому краю. Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю 25 февраля 2019 года в отношении ООО «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ», «Сочинский дельфинарий» возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил требований, регламентирующих рыболовство…).

Три белухи и косатка пропали из вольеров, отловщики считают, что животные сбежали, экологи уверены, что они погибли. Зоозащитники просят надзорные органы, следствие, федеральные и краевые власти привлечь экспертов для реабилитации и реинтродукции животных, решение еще не принято.