Косаток и белух из «китовой тюрьмы» переведут в центр содержания крупных морских животных
Москва. 5 марта. INTERFAX.RU — Однако переместить млекопитающих решено только после того, как в Приморье потеплеет.
Москва. 5 марта. INTERFAX.RU — Однако переместить млекопитающих решено только после того, как в Приморье потеплеет.
Косатки и белухи, находящиеся в так называемой «китовой тюрьме» в бухте Средняя, будут перемещены в Центр содержания крупных морских животных, который будет оборудован в одной из бухт острова Русский (Владивосток).
Такое решение принято на совещании в четверг, его провел
По итогам обсуждения решено «разработать план действий, предусматривающий меры по реадаптации морских млекопитающих для последующего их выпуска в естественную среду обитания». Это будет сделано только «в случае отсутствия рисков для их жизни», подчеркивается в сообщении.
«В целях контроля и отслеживания животных будет предусмотрена их идентификация с использованием радиочастотного чипирования», — говорится в сообщении.
Для реализации мер по адаптации животных будут привлечены специалисты научных и экологических организаций, в том числе ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии и его Тихоокеанского филиала во Владивостоке.
Ранее
Гордеев также распорядился дать оценку состояния каждого морского млекопитающего, после чего в отношении каждого животного в индивидуальном порядке будет решаться вопрос о возможности выпуска в естественную среду обитания.
Как подчеркивается в
«Китовая тюрьма»
В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в дельфинарии и океанариумы и поместили их в вольеры в бухте Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали «китовой тюрьмой».
После вмешательства общественности, активных действий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России выяснилось, что в «китовой тюрьме» содержится 11 косаток и 90 белух, которые были выловлены с многочисленными нарушениями закона.
Два уголовных дела по статьям ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов) и ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) расследует СКР по Хабаровскому краю. Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю 25 февраля 2019 года в отношении ООО «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ», «Сочинский дельфинарий» возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил требований, регламентирующих рыболовство…).
Три белухи и косатка пропали из вольеров, отловщики считают, что животные сбежали, экологи уверены, что они погибли. Зоозащитники просят надзорные органы, следствие, федеральные и краевые власти привлечь экспертов для реабилитации и реинтродукции животных, решение еще не принято.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля поручил Минприроды совместно с Минсельхозом и заинтересованными научными и общественными организациями до 1 марта 2019 года определить дальнейшую судьбу китов, содержащихся в бухте.