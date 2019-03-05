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16:18 (мск), источник: Mail.ru Новости

Заигрыш: как отмечали второй день Масленицы на Руси

Второй день Масленицы в старину назывался Заигрыш. О его особенностях, развлечениях и традиционных блюдах рассказывает редакция Новостей Mail.ru.

Источник: Агентство «Москва»

Традиции Заигрыша

Второй день Масленицы на Руси был связан со всевозможными развлечениями и играми, в которых участвовали и взрослые, и дети. В число забав входило катание на санках, коньках, лыжах и каруселях, перетягивание каната и постройка снежных крепостей. Главные смельчаки пытались покорить «масленичный столб», чтобы достать висящие наверху призы. А обязательной и любимой частью празднования была езда на запряженной тройке.

Источник: Агентство «Москва»

Главными героями второго дня масленичной недели были Петрушка и Дед-зазывала. Исполнять эти роли доверяли самым харизматичным жителям, ведь их задачей было развлекать гостей во время народных гуляний. Кроме них, по улицам ходили ряженые, примерявшие на себя самые разные образы: от цыган и разбойников до медведей и ведьм.

Источник: Агентство «Москва»

Также в масленичный вторник устраивали смотрины невест. Молодые люди звали девушек и их родителей кататься с ледяных горок и там выбирали себе будущих невест. В Заигрыш приветствовались любые проявления симпатии, ведь сватовство было одной из целей Масленицы. Если оно проходило удачно, то свадьбу играли после Великого поста — на Красную горку.

Масленичный рецепт

Источник: РИА "Новости"

Рецепты, по которым пекли блины, и начинки, с которыми их подавали, зависели не от дня Масленицы, а от фантазии хозяйки. Так, одним из популярных вариантов были блины из гречневой муки.

Гречневые блины

Для приготовления 10−15 штук понадобится 500 мл молока, 2−3 яйца, 300 грамм муки (150 грамм пшеничной и 150 грамм гречневой), 1−3 столовых ложки сахара (по вкусу), 40 грамм сливочного масла, 1 чайная ложка соли.

Гречневую муку можно приготовить самостоятельно: для этого нужно перебрать, промыть и высушить гречневую крупу, а затем обжарить ее на сковороде на слабом огне в течение 10−20 минут. После этого нужно остудить гречку, перемолоть ее в кофемолке и просеять.

В теплое молоко добавляем яйца, просеянную муку, соль и сахар. Перемешиваем все до однородной массы, накрываем полотенцем и оставляем на 20 минут — это необходимо, чтобы блины лучше пропекались и переворачивались. Если за это время тесто загустеет, можно добавить в него еще немного теплого молока. После этого кладем в тесто предварительно растопленное сливочное масло и смазываем им хорошо разогретую сковороду. Тесто готово, блины можно печь!

С чем подавать гречневые блины — решать только вам, но вот какие варианты перечислила автор книг по домоводству Екатерина Авдеева в ее «Записках о старом и новом русском быте» (1842 г):

Перевод со старославянского

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