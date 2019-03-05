Израильский лунный зонд прислал первый снимок

Источник: SpaceIL

Израильский частный лунный посадочный аппарат «Берешит» прислал первые снимки с бортовой камеры, на одном из которых видна Земля, сообщает израильский Седьмой канал. После запуска аппарат совершил уже два маневра для поднятия апогея орбиты, а прибытие к Луне и посадка зонда на ее поверхность состоятся в первой половине апреля.

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Посадочный аппарат «Берешит» был создан компанией SpaceIL в рамках конкурса Google Lunar XPrize. Согласно правилам конкурса, аппарат должен совершить мягкую посадку на поверхность Луны, передать на Землю высококачественные снимки, а также переместиться на расстояние не менее 500 метров. В начале 2018 года конкурс заранее закрылся без победителей, но некоторые команды продолжили разработку своих аппаратов. Наиболее успешной командой оказалась SpaceIL — 22 февраля ее аппарат запустили на ракете Falcon 9.

Аппарат имеет классическую конструкцию с посадочными опорами и несколькими двигателями, а его масса составляет 585 килограммов. В качестве научных инструментов на зонде установлена цветная камера и магнитометр, а также уголковые отражатели для отслеживания зонда с Земли. Полет аппарата к Луне разбит на несколько этапов, главные из которых — три орбитальных маневра для увеличения апогея орбиты. Пока аппарат успешно провел два маневра, а заключительный из них намечен на начало марта.

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Во время своего полета на околоземной орбиты «Берешит» впервые прислал снимки со своей камеры. На них можно видеть элементы самого аппарата, табличку с надписью «Маленькая страна, большие мечты». Кроме того, зонд сфотографировал Землю, на снимке видна Австралия. Снимки были сделаны на расстоянии 37600 километров от Земли. Помимо таблички с надписью и логотипами SpaceIL, Israel Aerospace Industries и Google Lunar XPrize на аппарате установлена капсула с цифровыми копиями объектов культурного наследия Израиля.

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Если посадка в середине апреля 2019 года будет успешной, Израиль станет четвертой страной, совершившей мягкую посадку на Луну. Изначально четвертой страной должна была стать Индия с аппаратом «Чандраян-2», однако миссию несколько раз переносили и по последним данным старт миссии назначен на апрель 2019 года.