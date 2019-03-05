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17:08 (мск), источник: Чердак

У пациентов с «разбитым сердцем» нашли неполадки в мозге

У пациентов с кардиомиопатией такоцубо функциональные связи между областями мозга, отвечающими за стресс и эмоции, оказались развиты слабее, чем у контрольной группы.

Источник: Modman/CC0

Кардиомиопатию такоцубо иногда называют «синдромом разбитого сердца», потому что она часто возникает на фоне эмоционального стресса. На деле же сердце у пациентов не разбивается, а наоборот, разбухает, но бьется с трудом. Швейцарские ученые предположили, что это может быть связано с нарушениями работы мозга. И действительно: спустя годы после того, как заболевание начало развиваться, у пациентов с синдромом такоцубо многие участки в мозге взаимодействуют слабее, чем у здоровых людей.

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Для синдрома «разбитого сердца» характерно расширение левого желудочка — главного сердечного отсека, из которого кровь под давлением разносится по всему телу. Он становится похож на шар, отсюда и название болезни — такоцубо (от японского «ловушка осьминога»). Стенки раздувшегося желудочка сокращаются слабее обычного, поэтому этот синдром часто приводит к сердечной недостаточности, инфаркту и разрыву сердца.

Ученые до сих пор не знают причины, из-за которой этот синдром развивается. Дело может быть в особенностях анатомии сердца или в том, что его кровообращение нарушается. Кроме того, эту кардиомиопатию часто связывают с сильным эмоциональным стрессом, а пациенты нередко страдают депрессией и другими аффективными расстройствами. Поэтому ученые из Цюриха предположили, что синдром «разбитого сердца» может сопровождаться нарушениями работы мозга.

Для своего исследования, опубликованного в European Heart Journal, они отобрали 15 пациентов с синдромом такоцубо и группу из 39 здоровых людей. Группы не отличались по полу, возрасту и психическому состоянию. Все участники эксперимента прошли функциональную МРТ для того, чтобы определить активность отдельных участков мозга. Затем исследователи составили карты взаимосвязей этих участков.

Чем меньше времени проходило между появлением активности в двух областях мозга, тем сильнее они предположительно связаны между собой.

Ученых интересовали три сети взаимодействий. Первая из них связана с симпатической нервной системой — частью автономной нервной системы, которая отвечает за реакцию на стресс. Вторая — с парасимпатической нервной системой, которая координирует работу органов тела в спокойном состоянии. Наконец, третья — сеть пассивного режима работы мозга.

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Оказалось, что у пациентов с «разбитым сердцем» области мозга, входящие во все три сети, были функционально связаны слабее, чем у контрольной группы. В частности, хуже стали работать функциональные связи в лимбической системе (гиппокампе, миндалине и поясной извилине), отвечающей за эмоции.

Исследователи полагают, что нарушение координации симпатической нервной системы может вызвать проблемы с сердцем напрямую. А сбой в работе лимбической системы может привести к тому, что пациент сильнее, чем обычно, воспринимает события, вызывающие эмоциональный стресс. Однако еще рано говорить о том, что здесь есть причинно-следственная связь. Авторы работы отмечают, что у них нет снимков МРТ мозга пациентов до и сразу после развития синдрома такоцубо. Поэтому неизвестно: то ли нарушения функциональных связей появляются до того, как возникают проблемы с сердцем, то ли они развиваются позже, на их фоне.

Еще одно из ограничений работы состоит в том, что в исследовании участвовали только женщины. Однако этот факт несущественно искажает статистику, так как в среднем только 10% пациентов, страдающих «разбитым сердцем» — мужчины.

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