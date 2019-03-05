У пациентов с «разбитым сердцем» нашли неполадки в мозге
У пациентов с кардиомиопатией такоцубо функциональные связи между областями мозга, отвечающими за стресс и эмоции, оказались развиты слабее, чем у контрольной группы.
У пациентов с кардиомиопатией такоцубо функциональные связи между областями мозга, отвечающими за стресс и эмоции, оказались развиты слабее, чем у контрольной группы.
Кардиомиопатию такоцубо иногда называют «синдромом разбитого сердца», потому что она часто возникает на фоне эмоционального стресса. На деле же сердце у пациентов не разбивается, а наоборот, разбухает, но бьется с трудом. Швейцарские ученые предположили, что это может быть связано с нарушениями работы мозга. И действительно: спустя годы после того, как заболевание начало развиваться, у пациентов с синдромом такоцубо многие участки в мозге взаимодействуют слабее, чем у здоровых людей.
Для синдрома «разбитого сердца» характерно расширение левого желудочка — главного сердечного отсека, из которого кровь под давлением разносится по всему телу. Он становится похож на шар, отсюда и название болезни — такоцубо (от японского «ловушка осьминога»). Стенки раздувшегося желудочка сокращаются слабее обычного, поэтому этот синдром часто приводит к сердечной недостаточности, инфаркту и разрыву сердца.
Ученые до сих пор не знают причины,
Для своего исследования, опубликованного в European Heart Journal, они отобрали 15 пациентов с синдромом такоцубо и группу из 39 здоровых людей. Группы не отличались по полу, возрасту и психическому состоянию. Все участники эксперимента прошли функциональную МРТ для того, чтобы определить активность отдельных участков мозга. Затем исследователи составили карты взаимосвязей этих участков.
Ученых интересовали три сети взаимодействий. Первая из них связана с симпатической нервной системой — частью автономной нервной системы, которая отвечает за реакцию на стресс. Вторая — с парасимпатической нервной системой, которая координирует работу органов тела в спокойном состоянии. Наконец, третья — сеть пассивного режима работы мозга.
Оказалось, что у пациентов с «разбитым сердцем» области мозга, входящие во все три сети, были функционально связаны слабее, чем у контрольной группы. В частности, хуже стали работать функциональные связи в лимбической системе (гиппокампе, миндалине и поясной извилине), отвечающей за эмоции.
Исследователи полагают, что нарушение координации симпатической нервной системы может вызвать проблемы с сердцем напрямую. А сбой в работе лимбической системы может привести к тому, что пациент сильнее, чем обычно, воспринимает события, вызывающие эмоциональный стресс. Однако еще рано говорить о том, что здесь есть
Еще одно из ограничений работы состоит в том, что в исследовании участвовали только женщины. Однако этот факт несущественно искажает статистику, так как в среднем только 10% пациентов, страдающих «разбитым сердцем» — мужчины.