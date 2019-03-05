Американец выжил в снежном лесу благодаря томатному соусу

36-летний житель штата Орегон Джереми Тейлор в конце февраля вместе с собакой Элли отправился на своем автомобиле кататься по бездорожью. Вот только он не учел, что в эти дни синоптики предупреждали о сильных снегопадах в регионе.

Джереми застрял в снегу недалеко от лесного массива и самостоятельно откопать машину не смог. Тогда он решил вместе с собакой отправиться за помощью, но погода сильно ухудшилась, и им пришлось вернуться назад. На следующий день их замело окончательно, и оставалось лишь надеяться, что кто-нибудь их случайно найдет, так как путешественник не взял с собой мобильный телефон.

Помощи пришлось ждать пять дней, и в начале марта их машину обнаружили добровольцы-спасатели на снегоходе.

Джереми и Элли были голодны и вымотаны, но ничего серьезного с ними, к счастью, не случилось. Уже позже местным СМИ мужчина рассказал, что ему помогло выжить. Он отметил, что периодически заводил машину и грелся, чтобы окончательно не замерзнуть. Кроме того, вместе с Элли они выпили бутылку воды, которая была с собой. А вот от голода мужчину спас соус тако (томатный соус с различными специями и приправами), который он не успел выбросить из бардачка.