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17:16 (мск), источник: Mail.ru Новости

Американец выжил в снежном лесу благодаря томатному соусу

Вот почему полезно вовремя не убирать в машине.

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36-летний житель штата Орегон Джереми Тейлор в конце февраля вместе с собакой Элли отправился на своем автомобиле кататься по бездорожью. Вот только он не учел, что в эти дни синоптики предупреждали о сильных снегопадах в регионе.

Джереми застрял в снегу недалеко от лесного массива и самостоятельно откопать машину не смог. Тогда он решил вместе с собакой отправиться за помощью, но погода сильно ухудшилась, и им пришлось вернуться назад. На следующий день их замело окончательно, и оставалось лишь надеяться, что кто-нибудь их случайно найдет, так как путешественник не взял с собой мобильный телефон.

Помощи пришлось ждать пять дней, и в начале марта их машину обнаружили добровольцы-спасатели на снегоходе.

Опубликовано Deschutes County Sheriff's Office Oregon Суббота, 2 марта 2019 г.

Джереми и Элли были голодны и вымотаны, но ничего серьезного с ними, к счастью, не случилось. Уже позже местным СМИ мужчина рассказал, что ему помогло выжить. Он отметил, что периодически заводил машину и грелся, чтобы окончательно не замерзнуть. Кроме того, вместе с Элли они выпили бутылку воды, которая была с собой. А вот от голода мужчину спас соус тако (томатный соус с различными специями и приправами), который он не успел выбросить из бардачка.

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