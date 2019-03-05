Монеточка спела гимн СССР с ошибками под флагом США
Российская певица Монеточка в сториз своего инстаграма спела гимн Советского Союза под флагом Америки.
Российская певица Монеточка в сториз своего инстаграма спела гимн Советского Союза под флагом Америки.
Сперва Монеточка, сейчас находящаяся в
Во время короткого ролика Монеточка сделала несколько ошибок: например, «свободные» республики назвала «народными».
На какую песню Монеточка снимает клип, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что Монеточка стала второй в списке самых финансово успешных молодых музыкантов, которые в 2018 году вошли в конфликт с властями.