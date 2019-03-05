Монеточка спела гимн СССР с ошибками под флагом США

Сперва Монеточка, сейчас находящаяся в Лос-Анджелесе, показала вид на голливудские холмы, а после продемонстрировала съемочную площадку своего клипа.

Потом Лиза встала под развевающийся американский флаг и начала исполнять советский гимн.

Во время короткого ролика Монеточка сделала несколько ошибок: например, «свободные» республики назвала «народными».

На какую песню Монеточка снимает клип, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Монеточка стала второй в списке самых финансово успешных молодых музыкантов, которые в 2018 году вошли в конфликт с властями.