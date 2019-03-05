Пассажирка остановила неуправляемый автобус и спасла водителя

Ситуацию спасла медсестра Ифа Макгивни (Aoife McGivney), которая ехала на работу. Она заподозрила неладное, когда водитель проехал на красный свет. Затем автобус сбил велосипедиста и, не останавливаясь, переехал велосипед.

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Женщина прошла в переднюю часть салона, заглянула в кабину и увидела, что водитель потерял сознание. Ей удалось снять его ногу с педали газа, после чего автобус остановился. С помощью других пассажиров она вынесла мужчину на улицу. К тому времени у него остановилось сердце, и он перестал дышать.

Медсестра велела прохожим вызвать скорую помощь, а сама стала делать умирающему водителю искусственное дыхание и массаж сердца. Сначала ее сменил прохожий, у которого были навыки оказания первой помощи, а затем сотрудница полиции. Медики прибыли на место через десять минут и отвезли водителя в больницу.