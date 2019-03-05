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17:31 (мск), источник: Mail.ru Новости

Рогатые туристы. Зачем американский пенсионер берет в походы коз (видео)

Он специально дрессирует животных.

70-летний американец Ричард Бенд из города Афрон в штате Миннесота ведет активный образ жизни и часто ходит в длительные походы. Чтобы ему было не одиноко и не так тяжело носить необходимые вещи и снаряжение, мужчина решил взять с собой в походы спутников. Только выбрал он для этого не людей или собак, а коз.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как оказалось, эти животные легко поддаются дрессировке и способны переносить грузы до 20 килограммов. Бенд специально тренирует своих коз и даже обучает их простым командам.

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