Рогатые туристы. Зачем американский пенсионер берет в походы коз (видео)

70-летний американец Ричард Бенд из города Афрон в штате Миннесота ведет активный образ жизни и часто ходит в длительные походы. Чтобы ему было не одиноко и не так тяжело носить необходимые вещи и снаряжение, мужчина решил взять с собой в походы спутников. Только выбрал он для этого не людей или собак, а коз.