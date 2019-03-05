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18:54 (мск), источник: Lenta.Ru

«Самая грустная» слониха умерла после 43 лет в одиночестве

В зоопарке испанского города Кордова умерла индийская слониха Флавия (Flavia). Об этом сообщает издание The Local.

Источник: Reuters

В течение последних шести месяцев жизни здоровье 47-летнего животного заметно ухудшилось. Она теряла вес и страдала от депрессии. 1 марта животное упало и не смогло подняться на ноги. После этого Флавию решили усыпить.

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Слониху поймали, когда ей было три-четыре года. Остаток жизни она провела в зоопарке. Более 40 лет Флавия жила в одиночной клетке и не встречала других слонов. Защитники животных окрестили ее «самой грустной слонихой в мире».

Испанская политическая партия Pacma, борющаяся за права животных, добивалась перевода Флавии в один из европейских сафари-парков, где держат слонов. План не успели реализовать из-за смерти животного.

Средняя продолжительность жизни диких индийских слонов составляет 60 лет. В неволе они доживают до 80 лет. В начале февраля в Индии скончалась слониха Дакшаяни, которая считалась самым старым животным этого вида, живущим в неволе. Ей было 88 лет.

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