«Самая грустная» слониха умерла после 43 лет в одиночестве
В зоопарке испанского города Кордова умерла индийская слониха Флавия (Flavia). Об этом сообщает издание The Local.
В зоопарке испанского города Кордова умерла индийская слониха Флавия (Flavia). Об этом сообщает издание The Local.
В течение последних шести месяцев жизни здоровье 47-летнего животного заметно ухудшилось. Она теряла вес и страдала от депрессии. 1 марта животное упало и не смогло подняться на ноги. После этого Флавию решили усыпить.
Слониху поймали, когда ей было
Испанская политическая партия Pacma, борющаяся за права животных, добивалась перевода Флавии в один из европейских
Средняя продолжительность жизни диких индийских слонов составляет 60 лет. В неволе они доживают до 80 лет. В начале февраля в Индии скончалась слониха Дакшаяни, которая считалась самым старым животным этого вида, живущим в неволе. Ей было 88 лет.