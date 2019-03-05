Вышел трейлер последнего сезона «Игры престолов»

«Игра престолов» — фэнтези-сериал, снятый по циклу романов Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь льда и пламени». Сериал выходит с 2011 года и является одним из самых дорогих в истории телевидения — производство одной серии последнего сезона обошлось примерно в $15 млн. Сериал получил множество наград благодаря масштабным съемкам и участию многих известных актеров.

В новом сезоне будет всего шесть серий; при этом его финал может отличаться от концовки цикла романов Мартина, который на данный момент опубликовал лишь пять из семи запланированных книг.