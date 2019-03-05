Вышел трейлер последнего сезона «Игры престолов»
Москва. 5 марта. INTERFAX. RU — Телеканал HBO во вторник показал трейлер последнего, восьмого сезона «Игры престолов», премьера которого назначена на 14 апреля.
Москва. 5 марта. INTERFAX. RU — Телеканал HBO во вторник показал трейлер последнего, восьмого сезона «Игры престолов», премьера которого назначена на 14 апреля.
«Игра престолов» —
В новом сезоне будет всего шесть серий; при этом его финал может отличаться от концовки цикла романов Мартина, который на данный момент опубликовал лишь пять из семи запланированных книг.