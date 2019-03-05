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19:42 (мск), источник: Интерфакс

Вышел трейлер последнего сезона «Игры престолов»

Москва. 5 марта. INTERFAX. RU — Телеканал HBO во вторник показал трейлер последнего, восьмого сезона «Игры престолов», премьера которого назначена на 14 апреля.

«Игра престолов» — фэнтези-сериал, снятый по циклу романов Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь льда и пламени». Сериал выходит с 2011 года и является одним из самых дорогих в истории телевидения — производство одной серии последнего сезона обошлось примерно в $15 млн. Сериал получил множество наград благодаря масштабным съемкам и участию многих известных актеров.

Во время загрузки произошла ошибка.

В новом сезоне будет всего шесть серий; при этом его финал может отличаться от концовки цикла романов Мартина, который на данный момент опубликовал лишь пять из семи запланированных книг.

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