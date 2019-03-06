Британский кот-клептоман украл у молочника деньги и принес домой
Кот по кличке Тео известен жителям английского города Ипсвич своим пристрастием к кражам рождественских украшений и игрушек. Его хозяйке Рейчел Друэ часто приходится искать владельцев игрушек и возвращать награбленное котом.
Хозяйка Тео иногда шутила, что лучше бы ее питомец принес
Рейчел Друэ вместе с семьей перебрались недавно на новое место жительства и надеялись, что кот оставил дурную привычку.
Однако кот не то что не бросил воровство, а, можно сказать, вышел на новый уровень, утащив с прилавка пакетик с деньгами.
К счастью, в пакетике была записка с адресом, и муж Рейчел Друэ Пол Эдвардс смог вернуть покупателю украденные котом деньги.
«Он объяснил молодому человеку, что наш кот — хулиган и отличается антисоциальным поведением. Молодой человек улыбнулся и взял деньги, как будто такие случаи с ним происходят постоянно», — рассказывает хозяйка кота.
По словам Пола Эдвардса, это был «прекрасный» способ познакомить новых соседей с привычками кота.
Биолог Роджер Табор, изучающий поведение животных, говорит, что коты довольно часто приносят домой «трофеи», но чаще всего это еда из соседних мусорных баков.
«Настоящие
Это может происходить потому, что он не научен охотиться на живую добычу. Вероятно, кота слишком рано разлучили с матерью.
«Без нормального общения с матерью и другими котятами, их внимание во взрослом состоянии привлекают различные “игрушки”, и они начинают охотиться за этими игрушками», — говорит Роджер Табор.