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13:44 (мск), источник: BBC News Русская служба

Британский кот-клептоман украл у молочника деньги и принес домой

Кот-клептоман, известный всем соседям в округе своей привычкой красть всякий хлам, наконец-то принес домой «что-то действительно стоящее» — 25,7 фунтов (около 2200 рублей) наличными.

Источник: RACHAEL DROUET

Кот по кличке Тео известен жителям английского города Ипсвич своим пристрастием к кражам рождественских украшений и игрушек. Его хозяйке Рейчел Друэ часто приходится искать владельцев игрушек и возвращать награбленное котом.

Хозяйка Тео иногда шутила, что лучше бы ее питомец принес что-то более ценное — деньги, например. И вот, Тео наконец принес деньги. Восьмилетний метис сиамского кота утащил деньги, оставленные покупателем молочнику в соседней продуктовой лавке.

Рейчел Друэ вместе с семьей перебрались недавно на новое место жительства и надеялись, что кот оставил дурную привычку.

К счастью, в пакетике с деньгами была записка с адресом покупателя, оставившего деньги | Источник: PAUL EDWARDS

Однако кот не то что не бросил воровство, а, можно сказать, вышел на новый уровень, утащив с прилавка пакетик с деньгами.

К счастью, в пакетике была записка с адресом, и муж Рейчел Друэ Пол Эдвардс смог вернуть покупателю украденные котом деньги.

Хозяйке кота Рейчел Друэ часто бывает стыдно за своего домашнего любимца перед соседями | Источник: KATIE DROUET PHOTOGRAPHY

«Он объяснил молодому человеку, что наш кот — хулиган и отличается антисоциальным поведением. Молодой человек улыбнулся и взял деньги, как будто такие случаи с ним происходят постоянно», — рассказывает хозяйка кота.

По словам Пола Эдвардса, это был «прекрасный» способ познакомить новых соседей с привычками кота.

Иногда Рейчел Друэ приходится разыскивать владельцев украденных котом вещей через социальные сети. Вот одно из ее объявлений: разыскивается в том числе владелец синего пухового жилета | Источник: RACHAEL DROUET
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Биолог Роджер Табор, изучающий поведение животных, говорит, что коты довольно часто приносят домой «трофеи», но чаще всего это еда из соседних мусорных баков.

«Настоящие коты-воры — это те, кто приносят домой то, чем пользуется человек», — говорит биолог.

Это может происходить потому, что он не научен охотиться на живую добычу. Вероятно, кота слишком рано разлучили с матерью.

«Без нормального общения с матерью и другими котятами, их внимание во взрослом состоянии привлекают различные “игрушки”, и они начинают охотиться за этими игрушками», — говорит Роджер Табор.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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