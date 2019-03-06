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04:57 (мск), источник: РИА Новости

Вован и Лексус разыграли спецпосланника США по Венесуэле

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Швейцарии Уэли Маурера провели серию переговоров со спецпредставителем США по Венесуэле Элиотом Абрамсом, рассказав ему о «венесуэльских счетах» в вымышленном банке «Лимпопо» и выяснив планы Вашингтона в отношении Каракаса. Об этом говорится в сюжете телеканала «Россия 24».

Источник: РИА "Новости"

Детали пранка Вован и Лексус предоставили агентству Sputnik Mundo. По их словам, в середине февраля они связались с офисом Абрамса и запросили телефонный разговор со спецпосланником по теме сотрудничества Швейцарии и США в финансовой сфере, а также ситуации в Венесуэле.

Беседа состоялась 19 февраля. Пранкеры сообщили Абрамсу, что швейцарская сторона не видит никаких нарушений законодательства в том, что в банках страны находятся частные счета лиц из ближнего круга президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также счета венесуэльских компаний, таких как нефтяная госкомпания PVDSA.

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В ответ на это спецпосланник США, по словам пранкеров, заявил, что Вашингтон настаивает на полной блокировке этих счетов. При этом он не предоставил никаких доказательств того, что они незаконны. Более того, Абрамс подчеркнул, что если Швейцария не заморозит счета после окончательного прихода к власти Гуайдо и «деньги Мадуро уйдут из этой страны», то Соединенные Штаты могут подать иск против Берна.

«Маурер» под давлением Абрамса заявил, что готов заморозить счета, если США пришлют необходимую документацию. Он также попросил спецпредставителя помочь связаться с самопровозглашенным лидером Венесуэлы Хуаном Гуаидо, что Абрамс пообещал сделать, рассказали пранкеры.

После этого разговора спецпредставитель США прислал на «Мауреру» американский санкционный список, куда включены более ста граждан Венесуэлы, в том числе из правительства Николаса Мадуро.

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Затем с пранкерами связался «посол нового правительства Венесуэлы» Карлос Веккьо. От имени Маурера они направили Абрамсу и послу Веккьо список венесуэльских чиновников, счета которых якобы были обнаружены в банках Швейцарии и немедленно заблокированы. При этом Вован и Лексус приписали на эти счета «миллионные суммы», а самих чиновников выбрали из американского списка.

«Кроме того, в нашем списке фигурирует и вторая часть, где якобы указаны иностранные граждане, что переводили крупные суммы денег на счета санкционных чиновников. Так, в списке фигурирует Ксения Собчак, Дмитрий Быков и Марк Фейгин. Также, в этом списке мы указываем банк Lexus Vovanial Bank Ltd, где якобы тоже хранятся деньги Мадуро в Швейцарии», — рассказали пранкеры.

По их словам, Абрамс оказался очень доволен отправленным списком и связался с Минфином США, который начал работу с этим документом.

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Веккьо, в свою очередь, пообещал «держать все в секрете», и поинтересовался, «когда их сторона сможет получить контроль над этими заблокированными счетами».

После этого на связь с пранкерами, по их словам, начал периодически выходить «посол» Веккьо. Его интересовало, нашли ли они личные счета Мадуро в Швейцарии. В ответ Вован и Лексус заявили, что «нашли» Фонд Нурлана Байдильда Tender First (NurlanBaidilda Ltd), в котором и находятся личные активы Мадуро. При этом они признались, что из-за юридических тонкостей не могут заблокировать счета этого фонда.

По словам пранкеров, они решили сообщить Веккьо, что если ситуация получит огласку, Фонд попытается вывести все активы из Швейцарии, а это, в свою очередь, станет основанием для подозрения в отмывании денег.

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Веккьо согласился распространить эту информацию и даже попросил прислать ему черновик заявления, «чтобы не ошибиться». После получения текста «посол» связался с агентством Bloomberg и дал им интервью по этому поводу. Помимо этого, посол разместил информацию о фонде Байдильда в своем Twitter с 900 тысячами подписчиков.

В марте пранкеры, по их словам, провели еще один телефонный разговор с Абрамсом, в ходе которого он рассказал о недавнем заседании Совбеза ООН по венесуэльскому вопросу, а также о том, будут ли США организовывать интервенцию в Венесуэлу.

В конце разговора пранкеров с Абрамсом американский представитель дал понять, что США не собираются вводить войска в Венесуэлу.

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5 марта© Ньюстюб
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