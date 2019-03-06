Бодров-старший оценил идею снять «Брат 3»

Источник: РИА "Новости"

Он заявил, что считает намерение шоумена Стаса Барецкого «странным». «Я не знаю этого шоумена, и я бы посоветовал ему не заниматься этим», — цитирует Бодрова RT.

Ранее руководитель кинокомпании СТВ, продюсер картин «Брат» и «Брат 2» Сергей Сельянов назвал идею российского музыканта «хамством, неуважением и глупостью по отношению к фильмам и его создателям».

Барецкий планирует представить «криминальный боевик» в 2020 году. Он заявил, что «уже есть режиссер и главный актер».

К съемкам шоумен намерен привлечь Сергея Шнурова, а также бойца ММА и националиста Вячеслава Дацика, который вышел на свободу 25 февраля.