Восьмое марта — праздник гендерного креатива. Что с этим не так
8 марта, Международный женский день провоцирует рекламщиков на создание
8 марта, Международный женский день провоцирует рекламщиков на создание
Пока цветочные салоны одновременно повышают цены и расширяют ассортимент, некоторые компании подходят к гендерно стереотипизированным услугам радикальнее.
Уже с 25 февраля, например, радиостанция «Новое радио» решила одаривать девушек… сертификатом на увеличение груди:
Слушатели со всей страны смогут выиграть сертификат на пластическую операцию по увеличению груди в одной из лучших клиник Москвы. Мужчины также не останутся в стороне и попробуют выиграть для своих любимых девушек грандиозный подарок.
Реклама тут же вызвала отповедь феминисток.
«А почему бы мужчинам не подарить своим дамам увеличенные […]«? — вопрошает в своём «Телеграм-канале» активистка и вдохновительница рекламной кампании Reebok Залина Маршенкулова. Кампания #нивкакиерамки, в которой участвовала Залина, запомнилась, в частности, слоганом «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо».
На 23 февраля, впрочем, возбудить мужчин уже пытались.
Стриптизёрши в Волгограде пришли к железнодорожникам локомотивного депо и не упустили случая оголить молодого машиниста по ходу перформанса. В Бурятии же сотрудники полиции получили на праздник сразу два танца — девушки в костюме свиньи и в нижнем белье.
В обоих случаях работодатели вызвали устроителей эротических танцев на ковер. И если в Волгограде всё ограничилось выговором, то в
Однако предложения поздравить эротическим танцем, но теперь уже женщин, зазвучали в сетях с новой силой к 8 марта.
Тему эротических игр к празднику решили использовать и
Параллельно активизировались маркетологи, продающие товары для похудения, а в сети «Инстаграм» стал популярен тематический хештег #худеемк8марта.
Развернувшаяся в сетях рекламная кампания «Пора худеть, лентяйки» вызвала критику феминисток.
Одной из моих читательниц в «Инстаграме» показали рекламу, в которой незнакомые люди назвали её «лентяйкой» и намекнули на то, что она свинья.
Однако не все рекламщики поддались обаянию стереотипов о женственности.
С мощным эмансипирующим посылом выступили создатели нового ролика «Модульбанка», в котором
В этом году стали очень популярными карточки петербургского общественного проекта «Росгендернадзор», в которых активистки и активисты развенчивают гендерные стереотипы.
«Но не все пацаны целыми днями стреляют из пушек и десантируются с самолетов. Они ведут быт, отдыхают, общаются, выражают свои эмоции + иногда заботятся о детях. К сожалению, делать это надо так, чтобы никто не усомнился в том, что они “достаточно мужественные”, а не ведут себя “как бабы”. Каждый день пацанам приходится соответствовать этому стереотипу или встречаться с насмешками и агрессией», — объясняют авторы идеи, иллюстрируя её ироничным хэштегом #неотвалился.
В прошлом году к 8 марта проект опубликовал карточки, в которых описали, чего не стоит желать и дарить женщинам. Среди советов: не стоит желать женщинам быть нежными, женского счастья, достойного мужчину и хранить домашний очаг.
Группа «Социалистический Феминизм Россия» в «Фейсбуке» также предложила свои карточки с хештегом #8мартанепроцветы.
«8 марта не про цветы, а про то, что в акте насилия всегда виноват насильник, и никогда — жертва», — один из примеров подобных карточек.
Впрочем, некоторые общественные деятели обратили внимание на то, что в период с 23 февраля по 8 марта гендерные стереотипы традиционно заполняют российское публичное пространство.
Как заметил в своей колонке главный драматург «Гоголь-центра» Валерий Печейкин, это «страшное время», когда «носок меняется на цветок».
Уже на следующий день, по его словам, «женщина снова проснется тыквой. На станции “Кузьминки” такая же давка, в вагоне снова не сесть. Наступило Девятое марта. И равноправие».