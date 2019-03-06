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11:01 (мск), источник: BBC News Русская служба

Восьмое марта — праздник гендерного креатива. Что с этим не так

8 марта, Международный женский день провоцирует рекламщиков на создание гендерно-ориентированного креатива. Но теперь их все чаще критикуют за использование стереотипов и клише.

Источник: РИА "Новости"

Пока цветочные салоны одновременно повышают цены и расширяют ассортимент, некоторые компании подходят к гендерно стереотипизированным услугам радикальнее.

Уже с 25 февраля, например, радиостанция «Новое радио» решила одаривать девушек… сертификатом на увеличение груди:

Слушатели со всей страны смогут выиграть сертификат на пластическую операцию по увеличению груди в одной из лучших клиник Москвы. Мужчины также не останутся в стороне и попробуют выиграть для своих любимых девушек грандиозный подарок.

Реклама тут же вызвала отповедь феминисток.

Новость
«Мы говорим “членесса” и улыбаемся»

«А почему бы мужчинам не подарить своим дамам увеличенные […]«? — вопрошает в своём «Телеграм-канале» активистка и вдохновительница рекламной кампании Reebok Залина Маршенкулова. Кампания #нивкакиерамки, в которой участвовала Залина, запомнилась, в частности, слоганом «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо».

На 23 февраля, впрочем, возбудить мужчин уже пытались.

Стриптизёрши в Волгограде пришли к железнодорожникам локомотивного депо и не упустили случая оголить молодого машиниста по ходу перформанса. В Бурятии же сотрудники полиции получили на праздник сразу два танца — девушки в костюме свиньи и в нижнем белье.

В обоих случаях работодатели вызвали устроителей эротических танцев на ковер. И если в Волгограде всё ограничилось выговором, то в Улан-Удэ сотрудница полиции, пригласившая стриптизёршу, лишилась работы.

Однако предложения поздравить эротическим танцем, но теперь уже женщин, зазвучали в сетях с новой силой к 8 марта.

Тему эротических игр к празднику решили использовать и бренд-менеджеры духов «Красная Москва»: «Твоей бабушке тоже было 20. Она тоже думала об этом. Красная Москва. Семья. Долг. Страсть», — бросаются слоганами в сети «Инстаграм».

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Параллельно активизировались маркетологи, продающие товары для похудения, а в сети «Инстаграм» стал популярен тематический хештег #худеемк8марта.

Развернувшаяся в сетях рекламная кампания «Пора худеть, лентяйки» вызвала критику феминисток.

Одной из моих читательниц в «Инстаграме» показали рекламу, в которой незнакомые люди назвали её «лентяйкой» и намекнули на то, что она свинья.
Анастасия Красильникова
создательница канала «Дочь разбойника»

#Неотвалится

Однако не все рекламщики поддались обаянию стереотипов о женственности.

С мощным эмансипирующим посылом выступили создатели нового ролика «Модульбанка», в котором героиня-предпринимательница говорит спасибо всем, кто в неё не верил: родителям, подругам, бизнес-партнёрам и мужу, который натужно пытался выдумать феминитивы к слову «предприниматель».

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В этом году стали очень популярными карточки петербургского общественного проекта «Росгендернадзор», в которых активистки и активисты развенчивают гендерные стереотипы.

«Но не все пацаны целыми днями стреляют из пушек и десантируются с самолетов. Они ведут быт, отдыхают, общаются, выражают свои эмоции + иногда заботятся о детях. К сожалению, делать это надо так, чтобы никто не усомнился в том, что они “достаточно мужественные”, а не ведут себя “как бабы”. Каждый день пацанам приходится соответствовать этому стереотипу или встречаться с насмешками и агрессией», — объясняют авторы идеи, иллюстрируя её ироничным хэштегом #неотвалился.

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В прошлом году к 8 марта проект опубликовал карточки, в которых описали, чего не стоит желать и дарить женщинам. Среди советов: не стоит желать женщинам быть нежными, женского счастья, достойного мужчину и хранить домашний очаг.

К 8 марта этого года «Росгендернадзор» также заранее подготовил карточки: на этот раз — в форме феминистского автоответчика с ответами на вопросы вроде «У вас уже есть все права?».

Группа «Социалистический Феминизм Россия» в «Фейсбуке» также предложила свои карточки с хештегом #8мартанепроцветы.

#8мартанепроцветы

Опубликовано Soc-Fem Понедельник, 4 марта 2019 г.
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Красные трусики и палочки для еды: рекламные кампании, которые пошли не так

«8 марта не про цветы, а про то, что в акте насилия всегда виноват насильник, и никогда — жертва», — один из примеров подобных карточек.

Впрочем, некоторые общественные деятели обратили внимание на то, что в период с 23 февраля по 8 марта гендерные стереотипы традиционно заполняют российское публичное пространство.

Как заметил в своей колонке главный драматург «Гоголь-центра» Валерий Печейкин, это «страшное время», когда «носок меняется на цветок».

Уже на следующий день, по его словам, «женщина снова проснется тыквой. На станции “Кузьминки” такая же давка, в вагоне снова не сесть. Наступило Девятое марта. И равноправие».

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