Дешевый виски из супермаркета признан лучшим
Виски Queen Margot восьмилетней выдержки, который стоит чуть меньше $18, обошел более дорогих конкурентов и выиграл премию World Whiskies Awards.
Виски Queen Margot восьмилетней выдержки, который стоит чуть меньше $18, обошел более дорогих конкурентов и выиграл премию World Whiskies Awards.
Evening Standard сообщает, что Lidl, их немецкий конкурент, специализирующийся на дисконтных супермаркетах, выиграл премию World Whiskies Awards. Согласно оценке 40 экспертов, восьмилетний шотландский виски Lidl's Queen Margot одержал победу в номинации «Scotch Blended 12 Years & Under» («Скотч, выдержанный от 12 лет и меньше»). Виски преодолел серьезную конкуренцию со стороны отраслевых гигантов (и более дорогих бутылок), включая Johnnie Walker Black Label. Queen Margot продается по цене 13,49 фунтов стерлингов, или примерно $17,98 — это доказывает, что хороший скотч не должен стоить как почка на черном рынке.
Эксперты отмечают, что за восемь лет в дубовой бочке напиток приобретает «богатую сладость», «теплое, продолжительно послевкусие» и «нотки кураги и сливы». Дистиллированный, купажированный и разлитый по бутылкам в Шотландии, он обладает подлинной аутентичностью любого другого любимого вами «шотландца», с поправкой на более чем привлекательную цену. Однако это еще не конец: как сообщает Forbes, World Whiskeys Awards еще предстоит пройти еще пару раундов: окончательные выборы судей за Best Scotch Blended и World Blended будут объявлены 28 марта в Лондоне на премии Whiskey Magazine.
Примечательно, что Queen Margot… нельзя приобрести в интернете. Поэтому, если вы ищете лучший в мире скотч, вам придется отправиться в Lidli Великобритании, где его можно купить в магазинах. Вероятно, теперь его цена резко возрастет, так что ловите момент!