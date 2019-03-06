Дешевый виски из супермаркета признан лучшим

Источник: AP 2019

Evening Standard сообщает, что Lidl, их немецкий конкурент, специализирующийся на дисконтных супермаркетах, выиграл премию World Whiskies Awards. Согласно оценке 40 экспертов, восьмилетний шотландский виски Lidl's Queen Margot одержал победу в номинации «Scotch Blended 12 Years & Under» («Скотч, выдержанный от 12 лет и меньше»). Виски преодолел серьезную конкуренцию со стороны отраслевых гигантов (и более дорогих бутылок), включая Johnnie Walker Black Label. Queen Margot продается по цене 13,49 фунтов стерлингов, или примерно $17,98 — это доказывает, что хороший скотч не должен стоить как почка на черном рынке.

Эксперты отмечают, что за восемь лет в дубовой бочке напиток приобретает «богатую сладость», «теплое, продолжительно послевкусие» и «нотки кураги и сливы». Дистиллированный, купажированный и разлитый по бутылкам в Шотландии, он обладает подлинной аутентичностью любого другого любимого вами «шотландца», с поправкой на более чем привлекательную цену. Однако это еще не конец: как сообщает Forbes, World Whiskeys Awards еще предстоит пройти еще пару раундов: окончательные выборы судей за Best Scotch Blended и World Blended будут объявлены 28 марта в Лондоне на премии Whiskey Magazine.