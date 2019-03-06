Park Live вернет деньги за приобретенные билеты в связи с отменой выступления The Prodigy
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/ — Возврат денег за билеты будет осуществляться в местах их приобретения без ограничения по времени.
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/ — Возврат денег за билеты будет осуществляться в местах их приобретения без ограничения по времени.
Организаторы музыкального фестиваля Park Live, который пройдет с 12 по 14 июля в Парке Горького в Москве, заявили о готовности вернуть деньги за билеты в связи с отменой выступления британской группы The Prodigy. Об этом в среду сообщается на странице фестиваля в «ВКонтакте».
«Возврат денег за билеты будет осуществляться в местах их приобретения без ограничения по времени», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что группа отменила все предстоящие концерты после смерти своего вокалиста Кита Флинта. Организаторы Park Live уточнили, что занимаются поиском решения для продолжения фестиваля в рамках трехдневного формата.
Тело Флинта было обнаружено в понедельник в его доме в графстве Эссекс на
Всего группа выпустила семь студийных альбомов, релиз последнего под названием «No Tourists» («Никаких туристов») состоялся 2 ноября 2018 года.
В декабре прошлого года сообщалось, что The Prodigy должна стать хедлайнером седьмого музыкального фестиваля Park Live. Британский музыкальный коллектив неоднократно выступал в России с концертами. Легендарное шоу The Prodigy на Манежной площади, которое состоялось 27 сентября 1997 года, собрало более 250 тыс. зрителей и вошло в историю как одно из самых ярких и запоминающихся выступлений группы.