Park Live вернет деньги за приобретенные билеты в связи с отменой выступления The Prodigy

Организаторы музыкального фестиваля Park Live, который пройдет с 12 по 14 июля в Парке Горького в Москве, заявили о готовности вернуть деньги за билеты в связи с отменой выступления британской группы The Prodigy. Об этом в среду сообщается на странице фестиваля в «ВКонтакте».

«Возврат денег за билеты будет осуществляться в местах их приобретения без ограничения по времени», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что группа отменила все предстоящие концерты после смерти своего вокалиста Кита Флинта. Организаторы Park Live уточнили, что занимаются поиском решения для продолжения фестиваля в рамках трехдневного формата.

Тело Флинта было обнаружено в понедельник в его доме в графстве Эссекс на юго-востоке Англии. В тот же день основатель и участник этого британского электронного коллектива Лиэм Хоулетт сообщил, что музыкант покончил с собой.

Электронная группа The Prodigy основана в 1990 году. Первой песней Флинта в составе группы стала «Firestarter» («Поджигатель», 1996). После выхода сингл три недели держался на первой позиции британского чарта.

Всего группа выпустила семь студийных альбомов, релиз последнего под названием «No Tourists» («Никаких туристов») состоялся 2 ноября 2018 года.

В декабре прошлого года сообщалось, что The Prodigy должна стать хедлайнером седьмого музыкального фестиваля Park Live. Британский музыкальный коллектив неоднократно выступал в России с концертами. Легендарное шоу The Prodigy на Манежной площади, которое состоялось 27 сентября 1997 года, собрало более 250 тыс. зрителей и вошло в историю как одно из самых ярких и запоминающихся выступлений группы.