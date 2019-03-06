Познер назвал Сталина величайшим преступником

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Познер выразил надежду, что когда-нибудь страна сможет признать, кем на самом деле был руководитель СССР. «Сталин был величайшим преступником», — заявил ведущий. Он добавил, что ответственность за поступки Сталина несет народ, который поддерживал его начинания.

Новость В метро сравнили достижения Сталина и Путина

Журналист сравнил Сталина с Гитлером: по его мнению, вина за их действия лежит не только на партиях или на них лично, но и на гражданах каждой страны.

5 марта главред радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко предложил российским властям убрать могилу Сталина с Красной площади. Он назвал генсека СССР «нашим позором», призвал признать это и «очиститься».