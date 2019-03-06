Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Игорь пришел не из КВН: умер один из самых веселых людей в стране
Мировой рынок сжиженного газа: проснувшийся гигант
3-летняя дочка Климовой поддержала брата на школьном спектакле
Умер актер из «Возвращения Мухтара» и «Дня рождения Буржуя»
Что делать, если вы затопили соседей: инструкция
Прочь из СССРКак сложилась судьба известных моделей из 90-х
Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД
Предсказана скорая катастрофа в США
Замерзающая пенсионерка трое суток стучалась к соседям и умерла
Злой рок Божены: «светская львица» умерла с мужем
Королевский провал: «Аякс» обезглавил «Реал»
«Тоттенхэм» обыграл «Боруссию» и вышел в четвертьфинал ЛЧ
Стеша Маликова пришла в Большой театр в ультракоротком платье
Алсу снялась в фотосессии в тюрбане
Собчак спросила у Рудковской, что она будет делать с сыном-геем
Не смертельно: мужчина терпел боль в животе и умер
Порошенко поспорил с военными по поводу своего пьянства
В Москве погиб сын известного политолога Рогова
Фоторепортажи
16Что увидел мир во время суперлуния
10Победители «Открытого конкурса» Sony World Photography Awards
11:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Познер назвал Сталина величайшим преступником

Телеведущий Владимир Познер назвал Иосифа Сталина величайшим преступником и поддержал идею журналиста Сергея Доренко, призвавшего убрать могилу политического деятеля с Красной площади. Его комментарий приводится на сайте Pozner Online.

Источник: Reuters

Познер выразил надежду, что когда-нибудь страна сможет признать, кем на самом деле был руководитель СССР. «Сталин был величайшим преступником», — заявил ведущий. Он добавил, что ответственность за поступки Сталина несет народ, который поддерживал его начинания.

Новость
В метро сравнили достижения Сталина и Путина

Журналист сравнил Сталина с Гитлером: по его мнению, вина за их действия лежит не только на партиях или на них лично, но и на гражданах каждой страны.

5 марта главред радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко предложил российским властям убрать могилу Сталина с Красной площади. Он назвал генсека СССР «нашим позором», призвал признать это и «очиститься».

Ранее Познер объяснил хорошее отношение россиян к фигуре Сталина общественным влиянием и отсутствием критического мышления. По его мнению, преклонение перед диктатором — это удел рабов, однако история со временем все расставит по местам.

 Познер: этот правитель России величайший преступник
Путин принял важное решение для России
Украина готовит план на случай провала переговоров по газу
Госдума запретила хостелы в многоквартирных домах
Дешевый виски из супермаркета признан лучшим
Аршавина признали лучшим российским футболистом в истории ЛЧ
Электричество заставило червей отрастить вторую голову
Одесса-папа: над чем смеется Михаил Жванецкий
Ученые рассказали, что перед смертью люди видят одни и те же сны
Спорт
Королевский провал: «Аякс» обезглавил «Реал» Амстердамцы вышли в четвертьфинал, разгромив в Мадриде действующего победителя Лиги чемпионов
Hi-Tech
Microsoft готовит новый браузер (фото) Компания уже проводит тестирование новой версии Edge на основе Chromium.
Авто
Mazda создала новый глобальный кроссовер Компактный автомобиль займет в модельном ряду марки место между кроссовером CX-3 и более крупным CX-5
Кино
Алсу расплакалась во время выступления дочери в «Голосе» Певица рассказала об участии Микеллы в популярном проекте
Недвижимость
Как выглядит квартира с видом на храм Спаса на Крови
В деревню, в глушь, в Болгарию. Где звезды покупают себе «дачи»
Каково жить в одном из самых элитных домов Санкт-Петербурга
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Дети
Беременная Саша Савельева изменилась до неузнаваемости Подписчики считают, что у певицы родится девочка, раз она так изменилась внешне (фото)
Леди
В моду вошли необъятные сапоги: как это носить (фото) Они вернулись — те самые необъятные сапоги с прошлого года перекочевали в новый сезон, причем на этот раз у нескольких дизайнеров сразу
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь