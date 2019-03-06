В Роскачестве рассказали, как читать винную этикетку

Источник: AP 2019

Эксперты Роскачества подготовили рекомендации, которые помогут правильно читать винную этикетку. Как отметили в ведомстве, содержание информации на этикетке и контрэтикетке (расположенной на противоположной стороне бутылки) строго регламентировано законодательством.

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Прежде всего потребителю стоит обратить внимание на то, что наряду с виноградными винами на рынке есть так называемые винные напитки. Их производство законно, но требования к качеству ниже.

На бутылке с настоящим вином должны быть соответствующие надписи — например, «вино столовое», «вино ЗГУ» (защищенного географического указания) или «вино ЗНМП» (защищенного наименования места происхождения). Термин «ЗГУ» или «ЗНМП» сопровождается данными о конкретном регионе производства вина. Например, «Вино защищенного географического указания Кубань».

Основные типы винодельческой продукции помимо столовых вин, ЗГУ и ЗНМП разделяют на вина жемчужные и игристые, а также вина ликерные и ликерные специальные. Также к категории винодельческой продукции относятся коньяки и бренди.

Кроме того, на этикетке должны указывать тип вина по цвету: красное, белое, розовое.

Содержание алкоголя и сахара

Информация о содержании алкоголя в вине — один из обязательных элементов этикетки. В винах защищенного географического указания предельная объемная доля этилового спирта составляет 15%.

По содержанию сахара вина, согласно ГОСТ, делят на сладкие (более 45 г/ куб. дм сахара), полусладкие (от 18 до 45 г/ куб. дм), полусухие (от 4 до 18 г/ куб. дм) и сухие (не более 4 г/ куб. дм). Для производства полусухих и полусладких столовых вин допускается добавление концентрированного виноградного сока (сусла). Для вин ЗГУ и ЗНМП добавление подсластителей запрещено. Крепость таких вин, как правило, невысокая — 10,5−12,5%.

Год и сорт

Информация о годе урожая важна при покупке недорогих вин. Они не предназначены для длительной выдержки и лучше всего пьются в течение полутора лет, которые следуют за годом урожая. Если информации о годе нет, вино может быть сделано из виноматериалов разных лет. В таком случае можно ориентироваться на дату розлива (эта информация обязательна к размещению).

Более дорогие вина, в частности российские красные, могут улучшаться в процессе выдержки в бутылке. Эксперты высоко оценивают красные вина 2012 и 2014 годов урожая.

На этикетке может быть указан один или несколько сортов винограда, например если вино сделано не менее чем из 85% винограда одного сорта. Для купажных вин могут быть указаны несколько использованных сортов.

По выдержке

Согласно российскому законодательству, выдержанными могут считаться только те вина, которые выдержаны до розлива не менее 12 месяцев. Коллекционными называются вина, дополнительно выдержанные не менее трех лет в стеклянных бутылках.

При этом для игристых вин принята другая классификация по выдержке. Коллекционными игристыми называют вина, которые выдерживались в бутылках не менее двух лет, а выдержанными игристыми — не менее полугода после завершения брожения в емкости для вин методом «Шарма» и не менее девяти месяцев для классического игристого.

Состав вина

Роскачество обращает внимание на то, что термин «виноматериал» является абсолютно корректным для описания состава виноградного вина. Слово означает «вино, не разлитое в потребительскую тару для продажи населению». То есть это виноградное вино на любой технологической стадии до тех пор, пока его не налили в бутылку и не укупорили пробкой.

Также в ведомстве призывают покупателей не пугаться диоксида серы в составе. Использование этой добавки — альтернатива пастеризации для защиты вина от преждевременной порчи. Отмечается, что нормы по содержанию двуокиси серы в России существенно жестче европейских и в среднестатистическом французском вине диоксида серы несколько больше, чем в среднестатистическом российском.

Помимо этого, регламентировано ГОСТ использование сульфитов. Они позволяют защитить вино в бутылке во время хранения и транспортировки. Сульфиты используют и в других отраслях пищевой промышленности.