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12:34 (мск), источник: Mail.ru Новости

Ученые: «морские драконы» были ловкими, как дельфины

В ходе эволюции они увеличились в 20 раз и изменили форму тела.

Ихтиозавры были морскими рептилиями, обитавшими на Земле 230—70 млн лет назад. За это время они пережили удивительные метаморфозы, установила команда ученых из Бристольского университета.

Используя компьютерное моделирование, исследователи изучили останки 9 видов ихтиозавров, чтобы понять, как «морские драконы» были приспособлены к жизни в океане и какую скорость могли развивать. Этот самый подробный на сегодняшний день анализ ихтиозавров опубликован в Proceedings of the Royal Society B.

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Как известно уже давно, первые «морские драконы» были размером с выдру, последние же достигали 20−24 метров в длину. Увеличившись в ходе эволюции в 20 раз, они приобрели ловкость и мобильность современных дельфинов, показало новое исследование.

Ученые поместили 3D-модели ихтиозавров в виртуальный аквариум и попытались воссоздать их движения. Моделирование показало, что даже у первых ихтиозавров формы тела были хорошо адаптированы к быстрому движению в воде.

Современные дельфины могут развивать скорость до 54 км в час. В этом им помогают сильные мышцы и обтекаемая форма тела. Ихтиозавры в процессе эволюции стали напоминать размером и формой тела современных дельфинов. Это помогло им научиться развивать скорость до 60−64 км в час.

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