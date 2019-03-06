Завораживает: реку Обь показали с высоты птичьего полета (видео)
Впечатляющие кадры с видом на Новосибирскую ГЭС.
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Впечатляющие кадры с видом на Новосибирскую ГЭС.
Новосибирская ГЭС — единственная гидроэлектростанция на Оби. Она обеспечивает надежное водоснабжение и работу речного транспорта.
Красоту реки возле ГЭС показали в завораживающем видео. На кадрах, снятых с высоты птичьего полета, видно залитую солнечным светом поверхность воды и поднимающиеся клубы пара.
Новосибирская ГЭС была построена в 1950—1959 годах. Напорные сооружения ГЭС образуют крупное Новосибирское водохранилище.
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