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14:00 (мск), источник: Mail.ru Новости

Завораживает: реку Обь показали с высоты птичьего полета (видео)

Впечатляющие кадры с видом на Новосибирскую ГЭС.

Новосибирская ГЭС — единственная гидроэлектростанция на Оби. Она обеспечивает надежное водоснабжение и работу речного транспорта.

Красоту реки возле ГЭС показали в завораживающем видео. На кадрах, снятых с высоты птичьего полета, видно залитую солнечным светом поверхность воды и поднимающиеся клубы пара.

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Новосибирская ГЭС была построена в 1950—1959 годах. Напорные сооружения ГЭС образуют крупное Новосибирское водохранилище.

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