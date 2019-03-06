Сердобольный пилот заказал пиццу застрявшим на борту пассажирам

Источник: marckbass8

Вечером в понедельник, 4 марта, самолет направлялся из Торонто в Галифакс, Новая Шотландия. Однако из-за плохих погодных условий его перенаправили во Фредериктон, Нью-Брансуик. После нескольких часов пребывания в самолете пилот придумал способ ободрить пассажиров и позвонил в ресторан Mingler’s.

Через полтора часа курьер доставил 23 пиццы с сыром и пепперони прямо в лайнер.

В интервью для издания менеджер ресторана Джофи Лариве (Jofee Larivée) призналась, что Mingler’s никогда прежде не доставляли пиццу в самолет и этот заказ развеселил всех сотрудников заведения. Она отметила, что на следующий день пилот позвонил в ресторан, чтобы поблагодарить сотрудников за оперативную доставку еды.

По словам пассажирки Филомены Хьюс (Philomena Hughes), восемь часов, проведенных на борту, могли обернуться сильным стрессом, однако пилот этого не допустил.

Самолет достиг места назначения в полдень 5 марта.