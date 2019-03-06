Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кассеты вновь захватывают рынок
Собчак, Малахова и Волочкову допросят по делу об убийстве
Почему люди не хотят жить дольше 80 лет: ответ
Алсу снялась в фотосессии в тюрбане
Упавший на тротуаре мужчина отсудил 500 тысяч рублей
На вкус и цветЧто влияет на наши предпочтения в еде
Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД
Предсказана скорая катастрофа в США
Алсу расплакалась во время выступления дочери в «Голосе»
Умер Люк Перри из «Беверли-Хиллз 90210»
Суд в Ставрополе оставил под арестом Александра Емельяненко
Вечеринки Загитовой, осада Медведевой: последние дни перед ЧМ
Алсу снялась в фотосессии в тюрбане
Новый тренд: сапоги-штанины
Собчак спросила у Рудковской, что она будет делать с сыном-геем
Не смертельно: мужчина терпел боль в животе и умер
В Украине начали создавать батальон для захвата Крыма - Бальбек
В суде с Егора Бероева требуют миллион рублей
Фоторепортажи
10В Ханое завершился саммит США-КНДР
14Соль Земли: как электромобили помогут выжить индейцам кечуа
15:41 (мск), источник: N + 1

Исследователи сообщили о третьем пациенте с ВИЧ и ремиссией после пересадки костного мозга

Еще за несколькими пациентами ученые наблюдают сейчас.

Источник: Reuters

Издание New Scientist сообщает о третьем пациенте, которому, возможно, удалось излечиться от ВИЧ-инфекции. Как и предыдущим двум больным, ему пересадили костный мозг от донора с мутацией в гене CCR5, которая обеспечивает ее носителю устойчивость к заражению вирусом иммунодефицита.

Новость
13 опасных мифов о ВПЧ

В 2017 году 37 миллионов человек по всему миру были носителями вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Более половины из них принимают антиретровирусные препараты и могут вести нормальный образ жизни. Но медикаменты приходится принимать в течение всей жизни, к тому же они доступны не всем больным. Поэтому способ подавления действия вируса без медикаментов облегчил бы жизнь зараженным ВИЧ людям.

До недавнего времени был известен единственный случай избавления от этой болезни. У американца Тимоти Брауна, «берлинского пациента», в 1995 году нашли ВИЧ, а в 2007 ему провели трансплантацию стволовых клеток костного мозга от человека с мутацией Δ32 в гене CCR5. Этот ген кодирует один из белков-рецепторов на поверхности лейкоцитов, с которым связываются частицы ВИЧ. Делеция 32 нуклеотидов в гене CCR5 приводит к тому, что вирионы не могут связаться с рецептором, и носитель этой мутации становится невосприимчив к заражению.

Вчера в журнале Nature была опубликована статья, которая показала, что случай Брауна не был исключением или аномалией. Британские ученые описали аналогичный случай, когда у мужчины, живущего с ВИЧ с 2003 года, диагностировали лимфому и пересадили ему клетки костного мозга от донора с мутацией Δ32 в гене CCR5.

На сегодняшний день у «лондонского пациента» в течение 18 месяцев наблюдается ремиссия. 16 месяцев назад он перестал принимать антиретровирусные препараты.
Новость
ГМ-дети Хэ Цзянькуя могут оказаться «искусственно одаренными»

Теперь исследователи из Утрехтского университета под руководством Аннемари Венсинг (Annemarie Wensing) сообщили об аналогичном случае.

Мужчина, «дюссельдорфский пациент», которому провели трансплантацию костного мозга от донора с мутацией, три месяца назад прекратил принимать антиретровирусные препараты, и до сих пор у него не находят жизнеспособных вирионов. По словам исследователей, они наблюдают еще за несколькими пациентами с ВИЧ, которым пересадили костный мозг от донора-носителя мутации в гене CCR5.

В прошлом году российские ученые получили человеческие эмбрионы (около 250 клеток), несущие мутацию Δ32 в гене CCR5. А до этого медики провели начальные клинические испытания экспериментальной вакцины от ВИЧ и показали ее безопасность.

Екатерина Русакова

В Великобритании зафиксирован второй случай в истории избавления от ВИЧ
Во время загрузки произошла ошибка.
01:27 (мск)© Ньюстюб
 Крыло поможет MD Helicopters превратить обычный вертолет в скоростной
Биоэлектрические сигналы помогли планариям отличить голову от хвоста во время регенерации
Путин назвал число выявленных за год в России шпионов
Новые санкции США ударят по газовой отрасли России
Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме
Поставщики белух и косаток из китовой тюрьмы обратились к Путину
Фанат кино показал места, где снимались известные фильмы
Как развлекается самый дорогой футболист мира (фото)
Фотогалерея: как проходит красочный карнавал в Рио-де-Жанейро
Спорт
Год без биатлона: россиянку дисквалифицируют за допинг Маргарита Васильева не сможет выступить на чемпионате мира в Швеции. По информации СМИ, спортсменка признана виновной в нарушении антидопинговых правил
Hi-Tech
Microsoft готовит новый браузер (фото) Компания уже проводит тестирование новой версии Edge на основе Chromium.
Авто
Таким будет новый Mitsubishi Outlander на шасси «Ниссана» (фото) Вместо нынешнего «Аутлендера», который выпускается вот уже 7 лет, Mitsubishi начала готовить преемника
Кино
Алсу расплакалась во время выступления дочери в «Голосе» Певица рассказала об участии Микеллы в популярном проекте
Недвижимость
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Под Москвой есть дачи дешевле 150 тысяч рублей. Стоит ли их покупать?
Как выглядит черная-черная квартира в Сочи за 36 млн
Как выглядит квартира рядом с Кремлем: фото
Дети
Сергей Лазарев планирует стать отцом во второй раз Певец заявил, что хочет много детей
Леди
В моду вошли необъятные сапоги: как это носить (фото) Они вернулись — те самые необъятные сапоги с прошлого года перекочевали в новый сезон, причем на этот раз у нескольких дизайнеров сразу
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь