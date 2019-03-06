Исследователи сообщили о третьем пациенте с ВИЧ и ремиссией после пересадки костного мозга

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Издание New Scientist сообщает о третьем пациенте, которому, возможно, удалось излечиться от ВИЧ-инфекции. Как и предыдущим двум больным, ему пересадили костный мозг от донора с мутацией в гене CCR5, которая обеспечивает ее носителю устойчивость к заражению вирусом иммунодефицита.

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В 2017 году 37 миллионов человек по всему миру были носителями вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Более половины из них принимают антиретровирусные препараты и могут вести нормальный образ жизни. Но медикаменты приходится принимать в течение всей жизни, к тому же они доступны не всем больным. Поэтому способ подавления действия вируса без медикаментов облегчил бы жизнь зараженным ВИЧ людям.

До недавнего времени был известен единственный случай избавления от этой болезни. У американца Тимоти Брауна, «берлинского пациента», в 1995 году нашли ВИЧ, а в 2007 ему провели трансплантацию стволовых клеток костного мозга от человека с мутацией Δ32 в гене CCR5. Этот ген кодирует один из белков-рецепторов на поверхности лейкоцитов, с которым связываются частицы ВИЧ. Делеция 32 нуклеотидов в гене CCR5 приводит к тому, что вирионы не могут связаться с рецептором, и носитель этой мутации становится невосприимчив к заражению.

Вчера в журнале Nature была опубликована статья, которая показала, что случай Брауна не был исключением или аномалией. Британские ученые описали аналогичный случай, когда у мужчины, живущего с ВИЧ с 2003 года, диагностировали лимфому и пересадили ему клетки костного мозга от донора с мутацией Δ32 в гене CCR5.

На сегодняшний день у «лондонского пациента» в течение 18 месяцев наблюдается ремиссия. 16 месяцев назад он перестал принимать антиретровирусные препараты.

Теперь исследователи из Утрехтского университета под руководством Аннемари Венсинг (Annemarie Wensing) сообщили об аналогичном случае.

Мужчина, «дюссельдорфский пациент», которому провели трансплантацию костного мозга от донора с мутацией, три месяца назад прекратил принимать антиретровирусные препараты, и до сих пор у него не находят жизнеспособных вирионов. По словам исследователей, они наблюдают еще за несколькими пациентами с ВИЧ, которым пересадили костный мозг от донора-носителя мутации в гене CCR5.

В прошлом году российские ученые получили человеческие эмбрионы (около 250 клеток), несущие мутацию Δ32 в гене CCR5. А до этого медики провели начальные клинические испытания экспериментальной вакцины от ВИЧ и показали ее безопасность.