На главном храме Росгвардии установили купол

Источник: РИА Новости

Ранее Росгвардия впервые показала 14 колоколов, отлитых для главного храма ведомства, их общий вес превышает семь тонн.

«После освящения купола рабочие совершили подъем и монтаж 11-тонного свода на часовню. Это событие стало очередным важным этапом в возведении храмового комплекса Росгвардии», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В церемонии приняли участие заместитель начальника главного управления по работе с личным составом Росгвардии генерал-майор Андрей Щербина, представители духовенства и подрядчиков, а также военнослужащие войск национальной гвардии Российской Федерации и жители микрорайона, сообщили в пресс-службе.

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Решение о строительстве храма в честь покровителя войск святого благоверного князя Владимира в подмосковной Балашихе было принято предстоятелем Русской православной церкви патриархом Кириллом и директором Росгвардии Виктором Золотовым. Храм равноапостольного князя Владимира был заложен в декабре 2016 года, а уже через полгода началось его возведение. Балашиха выбрана местом постройки, потому что здесь дислоцируется дивизия имени Дзержинского, компактно проживают семьи военнослужащих Росгвардии.

По проекту предполагается построить храмовый комплекс, который будет состоять из дома причта и храма высотой больше 40 метров. В храме разместят икону Святого равноапостольного великого князя Владимира. Сейчас она хранится в Центральном музее войск Росгвардии.