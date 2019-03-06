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16:24 (мск), источник: Mail.ru Новости

Фанат кино показал места, где снимались известные фильмы (фото)

За 18 месяцев он нашел более 150 съемочных площадок.

20-летний британец Томас Дьюк обожает кинематограф, а потому решил связать с ним свою жизнь и поступил на факультет киноискусства. Но этим дело не ограничилось.

Хобби Томаса тоже связано с кино — он ведет популярный блог в Instagram под названием steppingthroughfilm.

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Кадры из фильма "Чудо-женщина"
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Кадры из фильма "Kingsman: Секретная служба"
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Кадры из фильмов о Гарри Поттере

Дьюк путешествует по разным уголкам Великобритании в поисках мест, где снимались фильмы. За 18 месяцев ему удалось найти более 150 локаций, включая леса, поля и достопримечательности Лондона.

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Кадры из фильма "Отверженные"
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Кадры из фильма "Шерлок Холмс: Игра теней"
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Кадры из фильма "Стражи Галактики"

Чтобы добиться большего эффекта, на фоне этих мест Дьюк фотографиет снимки с кадрами из фильмов.

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Кадры из фильма "Девушка из Дании"
Во время загрузки произошла ошибка.
Кадры из фильмов "Миссия невыполнима"

Кстати, подобным занимается и жительница Мюнхена Андреа Дэвид. Она уже более 10 лет путешествует по всему миру в поисках мест из фильмов.

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