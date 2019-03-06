Фанат кино показал места, где снимались известные фильмы (фото)
За 18 месяцев он нашел более 150 съемочных площадок.
За 18 месяцев он нашел более 150 съемочных площадок.
20-летний британец Томас Дьюк обожает кинематограф, а потому решил связать с ним свою жизнь и поступил на факультет киноискусства. Но этим дело не ограничилось.
Хобби Томаса тоже связано с кино — он ведет популярный блог в Instagram под названием steppingthroughfilm.
Дьюк путешествует по разным уголкам Великобритании в поисках мест, где снимались фильмы. За 18 месяцев ему удалось найти более 150 локаций, включая леса, поля и достопримечательности Лондона.
Чтобы добиться большего эффекта, на фоне этих мест Дьюк фотографиет снимки с кадрами из фильмов.
Кстати, подобным занимается и жительница Мюнхена Андреа Дэвид. Она уже более 10 лет путешествует по всему миру в поисках мест из фильмов.