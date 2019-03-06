Депутат Тамара Плетнева дала интервью Владимиру Познеру, где заявила, что геев «нужно лечить», а женщины сами виноваты в домогательствах

Ко мне вот никто не домогался. И те, и те [и мужчины, и женщины] должны быть воспитаны в этом плане. Ну, допустим, женщина устраивается на хорошую работу, а ей предлагают переспать. Я не знаю, ну, такая женщина… я бы не согласилась.