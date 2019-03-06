Депутат Тамара Плетнева дала интервью Владимиру Познеру, где заявила, что геев «нужно лечить», а женщины сами виноваты в домогательствах
На вопрос, как именно нужно лечить гомосексуалистов, депутат ответить не смогла.
На вопрос, как именно нужно лечить гомосексуалистов, депутат ответить не смогла.
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) дала интервью журналисту Владимиру Познеру. Запись их разговора вышла в эфире «Первого канала».
В интервью Плетнева сделала несколько громких заявлений.
Отвечая на вопрос о необходимости ввести уголовную ответственность за гомосексуализм, депутат заявила, что наказывать их не за что — «их лечить надо»:
Чайковский тоже был [геем], но он это скрывал, стеснялся. За что наказывать? Лечить надо.
По мнению Плетневой, ВИЧ передается исключительно половым путем, потому что в России такие нравы:
У нас такая нравственность, что можно где попало и с кем попало и ответственности никто не несет.
Тамара Плетнева считает, что в харассменте виноваты не только мужчины, но и женщины, которые сами ведут себя соответствующим образом:
Ко мне вот никто не домогался. И те, и те [и мужчины, и женщины] должны быть воспитаны в этом плане. Ну, допустим, женщина устраивается на хорошую работу, а ей предлагают переспать. Я не знаю, ну, такая женщина… я бы не согласилась.
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Это женщина должна решить. Если бы она очень хорошо жила, может, и десять бы родила.
Также Тамара Плетнева прокомментировала свои слова по поводу того, что российским женщинам не стоит заниматься сексом с иностранцами, которые приехали на ЧМ по футболу в 2018 году:
Я вообще на эту тему стесняюсь говорить. Я помню Олимпиаду-80. Некоторых детей увезли, потом искали, потом сами мучились, как вернуться домой, родились цветные ребятишки. Меня назвали чуть ли не расисткой за это. Я не расистка, правда.
Позднее депутат заявила «РИА Новостям», что сказанные ее слова о геях и ВИЧ ― это «частное мнение»:
Но если вы считаете, что это здоровые люди, на здоровье, считайте, а я считаю, что это люди больные.
На вопрос, как тогда лечить геев, Плетнева затруднилась ответить, сказав, что не является врачом.