Россия выбилась в мировые лидеры по числу богачей
Россия заняла первое место в мире по темпам роста числа сверхбогатых граждан, свидетельствуют данные доклада компании Knight Frank.
Россия заняла первое место в мире по темпам роста числа сверхбогатых граждан, свидетельствуют данные доклада компании Knight Frank.
Россия поделила первое место с Индией: в обеих странах число граждан с состоянием больше 30 миллионов долларов за год выросло на семь процентов.
Всего на Земле проживают 198 342 человека, владеющих собственностью (за исключением недвижимости, которая является основным местом проживания) на 30 миллионов долларов и больше.
В ближайшие годы, по оценкам авторов, темпы прироста сверхсостоятельных людей в России немного сократятся — до 24 процентов за пять лет, а их число достигнет 1860 (1240 в Москве). Однако этот показатель