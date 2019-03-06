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18:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия выбилась в мировые лидеры по числу богачей

Россия заняла первое место в мире по темпам роста числа сверхбогатых граждан, свидетельствуют данные доклада компании Knight Frank.

Источник: РИА "Новости"

Россия поделила первое место с Индией: в обеих странах число граждан с состоянием больше 30 миллионов долларов за год выросло на семь процентов.

По состоянию на конец 2018 года в России насчитывалось 1,5 тысячи мультимиллионеров — это 22-й показатель в мире.

Всего на Земле проживают 198 342 человека, владеющих собственностью (за исключением недвижимости, которая является основным местом проживания) на 30 миллионов долларов и больше.

В ближайшие годы, по оценкам авторов, темпы прироста сверхсостоятельных людей в России немного сократятся — до 24 процентов за пять лет, а их число достигнет 1860 (1240 в Москве). Однако этот показатель по-прежнему будет выше среднемирового (22 процента за пять лет).

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