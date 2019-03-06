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18:22 (мск), источник: Интерфакс

Кабмин не дал положительного отзыва на законопроект о платных вытрезвителях

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU — Документ разработан в Совфеде, в верхней палате парламента спрашивают, почему нормальные налогоплательщики должны оплачивать такие заведения.

Источник: РИА "Новости"

Законопроект о платных вытрезвителях направлялся в правительство, но положительного отзыва не получил, заявил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Свой путь решения мы предложили, возможно, он не идеален. Пока не получаем позитивного отзыва правительства, не у всех министерств и ведомств одинаковый взгляд на эту проблему», — сказал Рязанский на совещании с представителями федеральных органов представительной власти в Совете Федерации.

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Он заявил, что законопроект создавался с целью «спасать жизнь человека, который попал в такую ситуацию, может быть, по случайности, недомыслию, переоценил свои возможности». По словам сенатора, особенно зимой люди в состоянии опьянения часто «становятся жертвами просто морозов».

«И на последнем месте вопрос ответственности граждан — административной, финансовой. Заведения организовываются за счёт средств налогоплательщиков. Почему нормальные налогоплательщики должны оплачивать?» — отметил Рязанский.

В свою очередь представитель МВД Ростислав Лесников рассказал, что в среднем за год более 900 тысяч человек попадают в медучреждения из-за опьянения, 8−10 тысяч человек в состоянии опьянения гибнуть на улицах. Также с 2011 по 2018 год на треть выросло количество преступлений, совершаемых в состоянии опьянения. Однако созданные в некоторых регионах вытрезвители благотворно влияют на снижение уличной преступности.

Со своей стороны замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил, что в целом министерство поддерживает концепцию законопроекта, но предлагает в рабочем порядке его доработать.

Представитель Минфина Ольга Галаган заявила, что законопроект также требует определения порядка взимания платы за полученные услуги вытрезвителя: «Нужно прописать возможное применение, условно говоря, принудительных работ, если человек не может провести оплату».

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