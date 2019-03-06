Россиянин пролез на железнодорожную платформу с коляской и прослыл «папой года»

Видеозапись с подписью «Папа года» опубликована в группе «Правдивый Калужский-Регион» во «ВКонтакте».

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=474596110&id=456239046&hash=416b057803249002&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Новость Мастер по спецэффектам создал эпический экшен из прогулки с ребенком

На кадрах видно, как мужчина идет вдоль путей с коляской, подходит к краю платформы, забирается на нее, держась за сетку-рабицу, а затем затягивает наверх коляску. Был ли в ней ребенок, неизвестно.

Позднее видео появилось в Twitter телеканала НТВ. В комментариях пользователи соцсети осудили молодого отца за то, что он пожалел 100 рублей и подверг ребенка опасности.