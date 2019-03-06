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18:38 (мск), источник: Mail.ru Новости

Пользователи Сети рассказали о добрых поступках незнакомцев

Эти истории вернут вам веру в человечество.

Американская журналистка и писательница Николь Клифф в начале марта рассказала своим подписчикам в Twitter о том, как ей помог совершенно незнакомый человек во время полета в самолете с маленьким ребенком. Малыша укачало и вырвало, из-за чего самолет решили задержать, чтобы почистить сидение и заменить ремень.

Пока все пассажиры с ненавистью смотрели на Николь, стюардесса одолжила ей свои штаны для йоги, чтобы она смогла переодеться.

Этот поступок очень растрогал девушку. Она попросила своих подписчиков поделиться и своим опытом, и люди охотно откликнулись на этот призыв. В итоге получился большой и очень позитивный тред, прочитав который начинаешь верить в человечество.

Я потеряла свою сумку с деньгами и документами в поезде. Я стояла и рыдала на вокзале, когда ко мне подошла пожилая женщина. Она остановилась и помолилась за меня, а еще дала мне 50 фунтов.
Когда я была на 6 месяце беременности, мою машину занесло в сугроб у дороги. И три парня, которые ехали позади меня в фургоне остановились и вытолкнули мою машину. Они были очень милы и следовали за мной, пока я не выехала на безопасную дорогу.
Когда я проходила МРТ, то от волнения расплакалась. Рядом со мной сидела женщина и молилась за меня. Со мной оказалось все в порядке, а вот у нее нашли опухоли в легких. Я часто думаю о вас, мисс Джун. Я надеюсь, что вы в порядке.
Наш самолет застрял на взлетной полосе и мой 4-летний сын смотрел через сиденье на пару позади нас. Женщина сказала ему что-то грубое, и он заплакал. Но потом к нам подошла другая женщина и дала сыну игрушечного щенка. Он моментально успокоился. Мы храним эту игрушку уже много лет.
Я была на восьмом месяце беременности, поскользнулась на льду и потеряла сознание. Когда я пришла в себя, вокруг меня была толпа незнакомцев, все без пальто (а это было в декабре в Канаде). Я поняла, что их верхняя одежда была на мне, а одно пальто было у меня под головой.

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