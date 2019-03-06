Пользователи Сети рассказали о добрых поступках незнакомцев

Американская журналистка и писательница Николь Клифф в начале марта рассказала своим подписчикам в Twitter о том, как ей помог совершенно незнакомый человек во время полета в самолете с маленьким ребенком. Малыша укачало и вырвало, из-за чего самолет решили задержать, чтобы почистить сидение и заменить ремень.

Пока все пассажиры с ненавистью смотрели на Николь, стюардесса одолжила ей свои штаны для йоги, чтобы она смогла переодеться.

Этот поступок очень растрогал девушку. Она попросила своих подписчиков поделиться и своим опытом, и люди охотно откликнулись на этот призыв. В итоге получился большой и очень позитивный тред, прочитав который начинаешь верить в человечество.