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20:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван настоящий убийца динозавров

Ученые Имперского колледжа Лондона и Бристольского университета (США) выяснили, что динозавры, вероятно, процветали до удара астероида, а не переживали упадок из-за климатических изменений, как считают некоторые исследователи. Статья ученых опубликована в Nature Communications.

Источник: CC0/ractapopulous

Специалисты провели моделирование экологических ниш — специфических условий обитания, включая температуру воздуха и количество осадков, необходимых для выживания конкретного вида. Они совместили климатические данные и сведения об окаменелостях, чтобы определить, к каким факторам среды были приспособлены североамериканские динозавры позднего мелового периода и где они предпочитали жить.

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Исследователи выяснили, что в последних ярусах мелового периода — кампанском и маастрихтском (охватывают промежуток времени от 66 до 83,6 миллиона лет назад) — наблюдается снижение численности динозавров, обитающих в районах, где ныне наблюдается выход скальных пород. Однако моделирование показало, что на самом деле благоприятные для жизни динозавров условия были широко распространены по всему континенту, просто окаменелости в этих местах плохо сохранялись. Кроме того, богатые динозаврами области имели относительно небольшие размеры.

В результате сохранившиеся до нашего времени окаменелости ящеров не являются репрезентативной выборкой, то есть не представляют точно видовой состав и численность динозавров в конце мелового периода. По словам ученых, все знания о динозаврах Северной Америки получены благодаря раскопкам на территории, которая меньше одной трети площади всего континента.

Это опровергает ту точку зрения, согласно которой уменьшение количества ископаемых останков должно свидетельствовать о начале упадка гигантских рептилий из-за изменения климата.

Ранее сообщалось, что ученые пришли к выводу о гибели динозавров в результате двух катастроф — падения астероида и массивных излияний лавы в Индии. При этом гигантские ящеры привыкли к теплому климату, возникшему из-за попадания парниковых газов в атмосферу, а столкновение с небесным телом и последующие выбросы вулканической серы стало причиной резкого похолодания.

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